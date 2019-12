Tu letra te delata

La grafóloga y comunicadora Maryfer Centeno regresa al mercado editorial con la publicación de su reciente libro, “Arregla tu vida con grafología”, un texto que comenzó a gestarse cuando ella atravesaba por un periodo donde necesitaba reinventarse. Comparte en entrevista, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que este proyecto puede ser una guía para aquellos que le tienen miedo al cambio, que no se aceptan como son —en referencia a su cuerpo—, o que tienen falta de amor propio.

“Me sentía yo muy mal, era un momento espantoso, de esos días que te sientes fea, tonta, torpe y estancada. Estaba yo muy preocupada. Este es un libro que va de menos a más porque empieza en un momento de desasosiego y de tristeza —porque además todo el mundo tiene derecho a sentirse y estar mal—, pero no mereces quedarte en ese lugar. Entonces, aquí empieza la aventura del libro, que es mi tercero y que es para conocerte”, comparte.

Señala que está convencida que como personas no nos conocemos, “¿cuándo alguien te pregunta quién eres? No tenemos ni la menor idea. Aquí la herramienta es la grafología, el lenguaje corporal y las redes sociales. Entonces, primero comienzas dibujándote, te haces una entrevista a ti mismo y qué representa cómo dibujas cada parte de tu cuerpo. También cómo te sientes en cuanto a amor propio, estabilidad, cómo es la ropa que le pones a ese dibujito y qué significa ponerle o no ropa”.

También cuando el lector escriba su nombre en el libro, con las herramientas que le brinda Maryfer, se dará cuenta de qué tan sociable, tímido o seguro es: “(Notarás) cómo está tu autoestima, qué tan exagerado, intenso o terco eres”. El lector también sabrá qué significa escribir muy rápido o lento, o por qué aunque la esencia se mantiene, siempre se escribe diferente. Se habla también de quiénes son zurdos, cómo detectar a un mentiroso, cómo saber si se está siendo maltratado en una relación o quien lo lee es el sujeto que maltrata y no se había dado cuenta.

“Es conocerte a través de tu letra y tus dibujos, luego viene una parte de qué cambiar en tu perfil para poder ligar y decir: ‘miren, aquí estoy, soy guapísima y soy una reina’”. Además, el texto ofrece información para tratar la ansiedad, por ejemplo, hacer grafoterapia para vencerla, pero también para derribar la inseguridad, la envidia, la depresión y el miedo. Señala la autora que las personas deben perder el miedo a ser ellos mismos y poder proclamarse diferentes.