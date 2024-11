Con la idea de crear un club de amigos, en donde se frecuenten y disfruten de charlas interminables en compañía de un buen café y ricos panes, nació hace casi un año, Masa-Club Panarro. Está frente a la famosa iglesia “La Baticueva”, cruzando Av. Justo Sierra.

Ahí encontrarás algunas mesas por fuera en una pequeña terraza y un salón donde tienen una gran vitrina con panes, la mayoría dulces, para ordenar y una gran máquina de café con la que elaboran sus especialidades con un grano de café de marca Estelar, que en mi pensar es de lo mejor que hay. Noté que muchos llegan a pedir y se van. Tanto de bebidas como de comida, lo que significa que han adoptado el lugar y sus sabores, lo que me dio confianza y en compañía del buen Javier Pelayo y Carlo mi hijo, nos dispusimos a probar.

Ordenamos al centro tres platillos, y como fueron llegando los describo. Iniciamos por la puerta grande: llegó un Grill Cheese ($95 + 30 añadiendo jamón). En un pan ennegrecido de algarrobo, este vegetal que cuelga del árbol de mezquite y que tiene más propiedades que Salinas, entre ellas hierro, zinc, magnesio, por nombrar algunas. Una muy buena porción de jamón y una mezcla de quesos de la casa, que además de llevarlo en su interior, lo espolvorean en sus tapas y ponen en la plancha para formar una ligera costra que da sabor y textura a este platillo. Se acompaña de un aderezo pa´ chopear.

Seguimos con un buen toast de chilaquiles ($110) sobre el mismo tipo de pan, que debo reconocer es nuevo para mí y que me ganó; montan una buena porción de chilaquiles en salsa verde, con totopo cuadrado muy crujiente y de tamaño pequeño, al que bañan con hilos de una crema muy líquida y un confeti de queso fresco, para después montar, por un lado, un huevo estrellado y por el otro, un abanico o suprema pues, de aguacate. A ése lo acompañé con su salsita macha de buen picor que me gustó mucho, aunque tienen otra de baja intensidad.

Por último, compartimos un sándwich de focaccia serrano ($125 + 30 de incluir aguacate), no fue el gran favorito del día, siento que a pesar de que todos los panes que probé fueron excelentes, a esta pieza le faltó humedad, que debería provenir de un buen aceite de oliva. No era malo, lo sentí de buen sabor y ejecución, sólo que, como tuve contacto al trabajar en un restaurante italiano en Vancouver, Canadá, un verano allá por mis años 20, me enseñé a confeccionar y reconocer una buena pieza de este tipo de pan. Quizá por eso no le doy cinco estrellas de calificación ya que tanto sus platillos, presentación, sazón y sabor han sido buenos. Tienen aquí un área de oportunidad para mejorar y dejar un platillo de diez.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 4.5

Servicio 4.5

Masa - Club Panarro

Dirección: Justo Sierra 2560, esquina Severo Díaz, Guadalajara.

Horario: Martes a viernes, de 7:30 AM a 8:00 PM. Sábados y domingo, de 8:00 AM a 4:00 PM.

Teléfono: 333 337 9573.

CT