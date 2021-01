Evita la fatiga pandémica y cuida la salud mental

El COVID-19 está en todos los países del mundo, y a un año de que se empezó a propagar el nuevo coronavirus, continúa como eje principal de las noticas, conversaciones, planes a futuro y en prácticamente toda nuestra realidad. Su impacto va más allá del sistema respiratorio, pues hay muchos efectos colaterales que llegan hasta nuestras vidas derivadas de esta pandemia. Una afectación que ya está reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la fatiga pandémica.

La salud mental es propensa a verse menguada en la población durante la cuarentena, con agotamiento, ansiedad, depresión y desmotivación constante debido a esta fatiga pandémica, aunque la vacuna esté en el horizonte. Como muchos de los problemas de la salud mental, esta fatiga se combate primero reconociéndola y después conociendo los modos para salir de ella.

Para reconocer si sufrimos de esta afectación debemos de tomar en cuenta varios factores, que coinciden con los de otras manifestaciones en la salud mental. Cambios en el apetito, en los hábitos del sueño, temores y ansiedad constante sobre lo que nos pueda pasar y la dificultad para concentrarse son señales que nos avisan que algo anda mal. En otra circunstancia serían el primer paso para buscar un origen, pero en esta cuarentena lo más probable es que se deba al estrés que vivimos (aunque nunca hay que descartar que se trate de algo multifactorial: si sabemos o sospechamos que hay algo más que agrave esta situación debemos buscar ayuda profesional).

Una vez que reconocemos y aceptamos que tenemos fatiga pandémica, tenemos que buscar soluciones para mejorar nuestra situación. Existen expertos, como Javier Sors, director de CRYOmx, centro especializado en aplicar crioterapia y presoterapia para fisioterapia, estética y salud, que ha enlistado algunas acciones para combatir la fatiga pandémica.

El primero de sus puntos es la aceptación del presente, pues la situación cambiará a largo plazo.

Para quienes se mantienen en el encierro, Sors recomienda plantearse actividades para disfrutar el tiempo en casa: meditar, cuidar de las plantas del hogar o ver películas para pasar con mayor amenidad el tiempo.

Más de 130 mil mexicanos enfrentan una situación de duelo debido a la pandemia, que en estas circunstancias es el terreno fértil para la fatiga pandémica. Enfrentar el duelo es también una manera de ayudarnos a sanar y quitarnos la sensación de fatiga pandémica. Actualmente hay muchas guías en el mercado editorial que nos apoyan a salir del duelo, como las que ha publicado en editorial Planeta la tanatóloga Gaby Vargas.

Bájale a la ansiedad

Entre las raíces de la ansiedad puede estar el temor a contagiarnos. Ante este riesgo, lo mejor que podemos hacer es extremar las precauciones sanitarias. Es probable que el miedo a contraer el virus no disminuya, pese a los cuidados: esto es señal de que tenemos un problema de ansiedad que debe ser tratado. Lamentablemente, el sector dedicado por la salud mental también ha tenido sus actividades restringidas por la pandemia, como lo ha señalado la OMS. En contra parte, hay alternativas para solventarlo, como las líneas de atención. El Gobierno federal cuenta con un listado de instituciones que brindan ayuda psicológica vía telefónica, en www.coronavirus.gob.mx/salud-mental.

Delimita actividades

Para quienes trabajan desde casa una recomendación constante ha sido mantener los horarios fijos, como si estuviéramos en la oficina. No hacerlo conlleva a situaciones estresantes, como estar “conectado” 24 horas al día, lo cual no es bueno para la salud mental. Igualmente resulta agotador físicamente y no es recomendable, pues trabajar más tiempo rara vez significa trabajar mejor. En el tema de los horarios también es muy útil fijar bien las rutinas para las comidas y los tiempos libres.

