Estos son los beneficios que tiene para el cuerpo el tejocote del ponche

La navidad está cada vez más cerca y una de las bebidas de la temporada que no puede faltar es el ponche, pero además de ayudar a aumentar la temperatura para no tener frío, sus ingredientes pueden aportar diversos nutrientes a tu cuerpo.

Algunos de sus ingredientes más característicos son la caña de azúcar y el tejocote, no obstante, este último suele no gustar a muchas personas que suelen consumir esta bebida y prefieren dejarlo a un lado sin conocer que en realidad es uno de los componentes que mayor valor nutricional aportan.

Además de encontrarse en el ponche, el tejocote puede ser usado en licores y dulces típicos como ates, mermeladas y jaleas. A continuación te presentamos los beneficios de consumirlo.

Valor nutricional del tejocote

Es una buena fuente de vitaminas, minerales y fibra. En particular, contiene altos niveles de vitamina C, calcio y fibra. La vitamina C es un antioxidante que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a proteger las células del daño; el calcio es importante para la salud de los huesos y los dientes; la fibra ayuda a regular el tránsito intestinal y a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y el cáncer.

Beneficios para salud

Fortalece el sistema inmunológico: La vitamina C ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres, que pueden contribuir al desarrollo de enfermedades.

Reduce el riesgo de enfermedades crónicas: La fibra ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y el colesterol, lo que puede reducir el riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas y otros problemas de salud.

TE PUEDE INTERESAR: Dónde comprar las mejores piñatas en Guadalajara para las posadas

Mejoran la digestión: La fibra ayuda a regular el tránsito intestinal y a prevenir el estreñimiento.

Ayuda a la coagulación sanguínea: El calcio es necesario para la coagulación sanguínea, lo que ayuda a prevenir hemorragias.

Para la temporada de frío se recomienda el consumo del tejocote gracias a que fortalece el sistema inmune, además, puede ser usado en remedios caseros contra la tos, gripe y malestares estomacales.

JV