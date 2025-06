Esto dice la psicología de las personas que no responden los mensajes en WhatsApp

WhatsApp es la red de mensajería más utilizada en el mundo, pues en el 2024, la aplicación contaba con 2 mil millones de usuarios activos.

A pesar de que datos de eMarket señalan que México se encuentra entre los diez países donde el uso de la plataforma ha alcanzado mayor popularidad, hay personas que se alejan de ella. Aquí te contamos a qué se puede deber este comportamiento desde una perspectiva psicológica.

¿Qué significa no contestar mensajes en WhatsApp, según la psicología?

De acuerdo con la explicación que ofrece el portal Terapia y Emoción Gabinete de Psicología, algunos aspectos de la aplicación como el estado "en línea" o las palomitas azules que indican que los mensajes han sido leídos pueden generar una sensación de presión en las personas, por lo que se pueden llegar a sentir obligadas a responder.

Decidir no contestar mensajes de forma inmediata, retrasar mucho la respuesta o simplemente no hacerlo en ningún momento puede deberse a varios motivos.

En primera instancia, esta conducta puede estar relacionada con la ansiedad digital, provocada por la sobrecarga de notificaciones que, a la vez, genera estrés. No utilizar mucho la aplicación puede explicarse como una búsqueda para alejarse de estas sensaciones.

Algunos de los mensajes que pueden ignorarse en mayor medida son los relacionados con el trabajo, especialmente en horas no laborales, con el propósito de desconectarse.

No responder a personas del círculo cercano, como familiares o amigos, puede atribuirse a un conflicto personal.

Esta conducta en ocasiones también es adoptada por las personas que están conociendo gente nueva, con el propósito de verse interesantes al retrasar un mensaje.

Aunque muchos atribuyen el no contestar mensajes a una falta de interés, otra explicación es que la persona esté ocupada.

Así, no responder de manera constante los mensajes no necesariamente se traduce en un comportamiento negativo, sin embargo, si esta práctica está acompañada o motivada por la ansiedad, el miedo o el enojo, es necesario analizarlo con un especialista , con la finalidad de dar con estrategias que ayuden a no evadir y a gestionar de manera funcional las conversaciones incómodas.

