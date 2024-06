Todos tenemos desorden y estos expertos pueden detectarlo rápidamente al entrar en una casa. Ayudan a decidir qué desechar, donar o vender antes de organizar cuidadosamente el resto en contenedores etiquetados. Este proceso puede traer cambios positivos significativos. “La gente no se da cuenta de cuánto desorden les pesa”, afirma la organizadora profesional Bridget Urgo, copropietaria de The Settler, una empresa de organización de viviendas y reubicación.

“Cuando empiezan a ordenar, pueden encontrar cosas más fácilmente, pensar con más claridad y gastar menos dinero porque no compran duplicados de cosas que ya poseen”, añadió. Sin necesidad de contratar a un profesional, aquí hay algunos elementos que frecuentemente causan desorden.

1- Aparatos de cocina

La acumulación de aparatos de cocina innecesarios es una causa común de desorden. “No necesitas un descorazonador de manzanas ni un cortador de mango. Son demasiado grandes y ocupan demasiado espacio en los cajones de la cocina. Sólo toma un cuchillo cuando necesites cortar fruta”, menciona Urgo, añadiendo que muchos electrodomésticos de moda tienden a acumular polvo y ocupar espacio en los cajones.

2- Dispositivos electrónicos antiguos y sus cajas

Es común encontrar cajones llenos de teléfonos estropeados, computadoras portátiles, cables y cajas de aparatos electrónicos sin uso. La mayoría de las personas se aferran a estos objetos pensando que los necesitarán algún día, pero rara vez es así. Antes de desechar dispositivos viejos, Urgo recomienda borrar la memoria para proteger la información personal.

3- Bolsas de tela

Las bolsas reutilizables pueden acumularse y generar desorden en pasillos y garajes. “Simplemente no necesitas tantas bolsas, debes tener menos de cinco”, sugiere Maura Fitzgerald, organizadora profesional y creadora de Fitz Just Right, una empresa que crea un estilo organizado y un diseño funcional para casas y empresas.

4- Manuales de instrucciones, recibos y otros documentos

Este tipo de desorden es particularmente problemático para quienes suelen acumular mucho papel (archivos viejos, recibos, correo basura, manuales de instrucciones). Las familias también enfrentan desorden de papeles, principalmente de proyectos de arte escolares y tareas. La organizadora profesional Nikki Boyd, fundadora de At Home With Nikki y autora de Beautifully Organised, A Guide To Function and Style in Your Home, aconseja que las personas elijan sus papeles favoritos para conservarlos.

5- Suministros para envolver regalos

Shira Gill, autora de “Minimalista”, observa que muchas casas tienen armarios llenos de papel de regalo, etiquetas, pañuelos de papel, cajas, cintas y lazos. A las personas les encanta comprar artículos para regalos por su estética y por el acto de dar regalos.

6- Cualquier cosa que haya pasado su mejor momento

Incluye juguetes viejos, patines de hockey de talla inadecuada, crayones rotos y marcadores sin tapa, y productos de belleza caducados. Según Urgo, si no se come o se usa, debe descartarse. Las latas de pintura viejas también deben eliminarse, ya que la pintura caduca rápidamente. Además, Fitzgerald sugiere fotografiar la etiqueta para recordar la marca y el color para futuros retoques.

7- Té

En muchas casas, se encuentran bolsitas y cajas de té sueltas y acumuladas en cajones y gabinetes. Gill señala que la gente parece desesperada por llenar sus hogares con todo tipo de té imaginable.

8- Ropa de cama extra

Los armarios para ropa blanca pueden estar llenos de sábanas, almohadas y mantas adicionales innecesarias. “Los adultos solo necesitan un par de sábanas porque se lavan y cambian una vez a la semana”, comenta Fitzgerald. “Los niños pueden necesitar dos en caso de accidente, pero eso es todo”, concluyó. Las almohadas acumulan ácaros del polvo, por lo que no deben guardarse en exceso.

