El verano es por excelencia la temporada de estrenos de películas taquilleras; además, esta época es la preferida por muchos para viajar. Por lo tanto, para los amantes del cine y el turismo, qué mejor que encontrar destinos que fusionen estas actividades durante el verano.

Disfruta de Asteroid City en Arizona

Los vastos desiertos de Arizona sirven como telón de fondo para el último éxito de ciencia ficción del realizador Wes Anderson, "Asteroid City". No hace falta tomarse un avión para que los viajeros pueden transportarse, gracias a la magia del cine, en los desiertos de color naranja de Sedona que se recortan contra el cielo azul para disfrutar de vistas idílicas del Parque Estatal Red Rock.

O a poca distancia en auto, en Flagstaff, inspirados en la Convención de Observación de Estrellas de Ciudad Asteroide, pueden embarcarse en una aventura interestelar observando la Vía Láctea en la primera Ciudad de Cielos Oscuros del mundo -la Asociación Internacional de los Cielos Oscuros designó así a Flagstaff por su compromiso para proteger sus cielos favorables a la observación de las estrellas-. Los amantes de la astronomía podrán también darse una vuelta por el Observatorio Lowell, donde se descubrió el planeta Plutón.

30 años de insomnio en Seattle, Washington

Pasaron tres décadas desde que el mundo conoció la historia de amor a larga distancia de Sam (Tom Hanks) y Annie (Meg Ryan) plasmada en el éxito romántico de Nora Ephron, Sleepless in Seattle. Los fanáticos de esta comedia romántica atemporal pueden revivir algunas de sus escenas más memorables, con cruceros que surcan el lago Union para echar un vistazo a la casa flotante donde vivían Sam y su hijo Jonah. O dar paseos en bici por Alki Beach para ver dónde Annie espiaba a Sam y Jonah mientras jugaban.

El Athenian Seafood Restaurant and Bar es donde Sam y su amigo Jay (Rob Reiner) hablan sobre mujeres y tiramisú, y donde los comensales pueden curiosear las fotografías tomadas durante el rodaje y que hoy decoran las paredes del restaurante.

La magia de la animación en Disney100, en Filadelfia

Los fanáticos de las películas animadas podrán celebrar los 100 años de Walt Disney rememorando cómo se crearon algunos de los personajes más icónicos en la Exhibición Disney100, en el Instituto Franklin de Filadelfia, y que tendrá lugar hasta el 27 de agosto de 2023.

Con diez instalaciones interactivas para explorar, que muestran lo antiguo y lo nuevo, desde Blancanieves y los siete enanitos hasta Un mundo extraño, la exposición da vida al universo imaginado por el pionero de la industria de la animación. De hecho, los archivos de Walt Disney destacan dónde comenzó todo, desde los primeros bocetos de Mickey Mouse, los disfraces originales de las franquicia de Star Wars y Marvel hasta accesorios de películas como la zapatilla de cristal Swarovski de Cenicienta de la película de animación digital de 2015.

El mejor momento de tu vida, en Carolina del Norte

Para un paseo a los 80, dirígete a Lake Lure, escondido entre las montañas Blue Ridge (a solo dos horas de Charlotte), donde se filmó gran parte del clásico Dirty Dancing. Si lo tuyo es la danza, métete al agua y recrea el momento en que Johnny (Patrick Swayze) y Baby (Jennifer Grey) practican la famosa levantada en su pas de deux. O programa una visita durante el Festival de Danza de Lake Lure, que tiene lugar cada septiembre. Hospédate en la "Cabaña de Johnny" o "Bungalow del bebé" en el Lake Lure Inn and Spa de 1927, donde Swayze y Gray pernoctaron durante la filmación.

Detrás de la cámara en el Museo de la Imagen en Movimiento, Nueva York

Una visita al Museo de la Imagen en Movimiento, en Queens, te permitirá descubrir el fascinante proceso creativo y técnico que hay detrás de la producción de películas. Podrás hacer tu propio flipbook -en español, “filoscopio”, libro con imágenes que varían gradualmente de una página a otra, que cuando se pasan rápidamente, parecen moverse- y así crear una animación stop-motion. También puedes grabar tu voz sobre un diálogo de película o agregar música diferente a escenas que ya pertenecen a la historia del séptimo arte.

En el museo hay más de 1400 artefactos que muestran cómo ha cambiado el cine a lo largo de los años con cámaras y equipos de sonido vintage. Además, cuando pases por Manhattan, aprovecha la visita guiada que te llevará a más de 60 lugares de rodaje, incluido el Plaza Hotel de Home Alone 2: Lost in New York y Katz's Delicatessen, restaurante famoso por la escena de Cuando Harry conoció a Sally.

