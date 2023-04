Si estás buscando experimentar el lujo y la sofisticación de los Estados Unidos, estás de suerte. Este país tiene una amplia variedad de destinos de viaje interesantes y únicos para disfrutar en grande.

Desde recorrer con una mochila los Apalaches hasta surfear a lo largo de la costa de California, se puede tener todo tipo de vacaciones al aire libre en Estados Unidos. Y en cuanto a experiencias de lujo, el panorama no es diferente: ya sea urbana o en medio de la naturaleza, aquí cinco destinos clásicos para unas vacaciones de lujo en Estados Unidos.

Napa Valley, California

Los paladares más exigentes y amantes del vino encontrarán el paraíso en Napa Valley, hogar del Culinary Institute of America, hoteles de 5 estrellas para unas vacaciones de ensueño y cientos de viñedos.

Es imposible recomendar una sola zona de Napa Valley para visitar, pero una de las imperdibles sin duda es el viñedo Clif Lede que ofrece diversas experiencias a sus visitantes, entre ellas increíbles degustaciones guiadas.

¿Dónde hospedarse? Ubicada en el centro de Napa, The George es una residencia histórica con solo 9 habitaciones que ha sido reimaginada para capturar un nuevo equilibrio de elegancia, sofisticación y estilo contemporáneos, con una grandeza moderna para el siglo XXI. A solo unos pasos de exclusivas salas de degustación, restaurantes, Uptown Theatre, Napa Valley Opera House, el Oxbow Public Market y mucho más.

Napa Valley, California. CORTESÍA/ The Brand USA

The Palm Beaches, Florida

Sin duda, The Palm Beaches es uno de los lugares más famosos de los Estados Unidos. Desde hace más de un siglo, la élite del país ha elegido este lugar como uno de sus destinos favoritos para vacacionar. Pero no necesitas pertenecer a una familia aristcrática para disfrutar de las playas doradas, las boutiques de alta gama, los lujosos resorts que The Palm Beaches tiene para ofrecer.

Si eres un fanático de las compras, no puedes dejar de visitar la icónica Worth Avenue, una meca de compras de nivel internacional, donde podrás encontrar todo lo que necesitas y mucho más.

Después de un largo día de compras, ¿por qué no relajarte en uno de los cafés con olor a buganvilias y disfrutar de una copa de vino rosado?

Si quieres hospedarte en el mismo lugar donde las estrellas de cine y los barones de la industria han pasado sus vacaciones, no busques más alla de The Breakers, uno de los complejos turísticos más prestigiosos y exclusivos del mundo.

The Palm Beaches, Florida. CORTESÍA/ The Brand USA

Los Hamptons, Florida

A pesar de estar relativamente cerca de Nueva York, Los Hamptons son una perfecta forma de escapar un rato de la vida acelerada de los neoyorquinos, con sus bellas playas e indudable glamour.

Ubicado en Florida, Los Hamptons consta de unas 20 aldeas costeras y es conocido por sus actividades recreativas al are libre, arte, restaurantes y tiendas de lujo, por lo que se ha convertido en un destino muy visitado durante todo el año y en especial en verano.

Uno de los aspectos que Los Hamptons que más atrae a los conocedores del arte son sus docenas de galerías para elegir, incluidas Halsey McKay, Kathryn Markel Fine Arts y Grenning Gallery.

Los Hamptons, Florida. CORTESÍA/ The Brand USA

Maui, Hawái

Maui es una excelente opción para visitar, llena de diferentes actividades para aprovechar al máximo las vacaciones. Desde sentarse frente al mar a admirar las olas, hasta descubrir pueblos pequeños encantadores.

Una de las experiencias más recomendadas en Marui es sin duda visitar las cavernas y rutas de lava en las Catedrales de Lanay, donde se pueden apreciar estructuas submarinas formadas naturalmente y diferentes especies marinas.

Maui, Hawái. CORTESÍA/ The Brand USA

Sedona, Arizona

Sedona es una maravilla natural rodeada de montañas de roca roja, que la convierten en una experiencia única e imperdible. Los nativos americnos han considerado este lugar como sagrado debido a la energía especial que emana de la zona, convirtiéndola en un destino de curación y renovación espiritual.

Explorar sus innumerables senderos es una actividad popular entre los visitantes que no quieren perderse de la majestuosidad de las formaciones rocosas. Enchantement Resort es una de las opciones de ohspedaje más lujosas de Sedona, con arquitecturas que están en armonía con su entorno y vistas de las paredes rojas del cañón y de los álamos verdes que contrastan con el paisaje.

Sedona, California. CORTESÍA/ Alchemia

