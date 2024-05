Prevén incremento de asistencia a restaurantes del 70% por clásico de clásicos

Un nuevo encuentro entre las Chivas rayadas del Club Deportivo Guadalajara y las Águilas del Club América se disputará este miércoles en nuestra ciudad, como parte del primer partido de la semifinal del torneo de clausura de la Liga MX, y del cual, es precisamente el equipo del América quien tiene el campeonato actual.

Ambos equipos se han encontrado futbolísticamente en más de 250 ocasiones en su historia, siendo esta la oportunidad para que Chivas aproveche su estadía en casa para pasar a la final tras disputarse el "clásico de clásicos", el cual suele ser uno de los encuentros que mueve más a la afición en todo el país.

Gustavo Cruz, hijo de padres mexicanos, nació en San Diego California, sin embargo, es gracias al legado de su abuelo que desde la infancia es fanático de las Chivas, y por primera vez las verá jugar en su casa, el Estadio Akron.

Tenía planeado viajar a Guadalajara para una fiesta familiar hacia el fin de semana, sin embargo, al saber que las Chivas jugarían este miércoles, adelantó sus vuelos, costara lo que costara, para venir a ver en vivo a su equipo de fútbol favorito.

"Recuerdo un verano que visité a mis abuelos en Oaxaca, y mi abuelo, que en paz descanse, estaba viendo un partido en televisión, estaban jugando las Chivas. Me acerqué y me senté a su lado, y desde que vi como jugaba el equipo, despertó mi amor por él. Hoy puedo sentir la emoción burbujeando dentro de mí mientras Chivas se prepara para su oportunidad en el campeonato. Solo pensar en el próximo juego en semifinales contra el América en el Akron me emociona. Cada día mi anticipación crece más por la esperanza de ver a Chivas hacer historia con una gran victoria", dijo Gustavo.

No te pierdas: Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 16 al 19 de mayo

ESPECIAL

Así, con el ejemplo de Gustavo y su familia adelantando su viaje a Guadalajara para este encuentro deportivo, y ante el hecho de que los boletos del encuentro se agotaron en solo una hora el mismo martes que salieron a la venta , la Oficina de Visitantes y Convenciones (OFVC), destacó que el partido clásico entre Chivas y América es uno de los eventos deportivos más populares en México, pero también a nivel internacional, con una larga historia y una apasionante rivalidad entre ambos equipos.

Explicó, cuando este encuentro tiene lugar en Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México y el hogar del Club Deportivo Guadalajara (Chivas), el impacto económico y la proyección internacional se magnifican, generando beneficios para la ciudad y su comunidad.

"El clásico Chivas vs América atrae a una gran cantidad de aficionados, nacionales y del extranjero impulsando el turismo deportivo en la ciudad, traduciéndose en un aumento significativo en la ocupación hotelera, la demanda de restaurantes, transporte y otros servicios turísticos", dijo la Oficina.

Dijo, los beneficios, se extienden también a otros sectores económicos, como lo son el comercio minorista y el entretenimiento. Los comercios locales experimentan un aumento en sus ventas, lo que contribuye a la economía local y la generación de empleo.

Además, destacó, la OFVC, el "clásico" es seguido por millones de espectadores en todo el mundo a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales, lo cual proporciona una invaluable exposición mediática a nivel nacional e internacional, ayudando a destacar los atractivos turísticos de Guadalajara, su oferta cultural y su vitalidad económica, lo que contribuye a fortalecer su imagen como destino turístico y de negocios de primer nivel, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la ciudad y reafirmando su posición en el escenario nacional e internacional.

"Estas exposiciones serán cruciales para promover la visita a la ciudad durante la próxima Copa Mundial FIFA 2026, consolidando a Guadalajara como un destino imprescindible para los amantes del fútbol", finalizó la OFVC.

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), prevé que este partido detone un incremento en la asistencia de aficionadas y aficionados a los miles de establecimientos que constituyen esta industria en nuestra entidad, específicamente en aquellos donde es conocido que se transmiten los encuentros.

El nuevo presidente de la Cámara, Gregorio Godoy, explicó que se espera un incremento de asistencia en estos comercios de entre el 60 y el 70% considerando que se trata de un partido que se jugará entre semana, siendo los corredores de Chapultepec, la zona de Providencia, Chapalita y la zona de Punto Sao Paulo.

Lo anterior, aseguró, no se traduce en incrementos de precios como suele ocurrir en fechas como el Día de las Madres o el 14 de Febrero, e incluso, recordó que muchos de los establecimientos suelen implementar promociones especiales.

El presidente recordó a la afición y a la clientela a que considere que se trata de un encuentro futbolístico deportivo, por lo cual hizo un llamado a la responsabilidad a tomar con responsabilidad y respetar a las demás personas en el entorno, considerando que a los restaurantes también acuden familias enteras.

“Me gustaría pedirle a la gente, a nuestros clientes, que consuman responsablemente, que si toman no manejen, y que al final de cuentas es una fiesta familiar, no es una fiesta donde nuestro equipo, las Chivas Rayadas del Guadalajara, llegan a una a una semifinal que pudiera convertirse en su pase a la final y que nos pone felices y queremos celebrar. Pero siempre hay que hacerlo todo con medida y disfrutarlo, más que nada. También recordarles que no deja de ser un partido de fútbol, que lo tomemos así y que todo sea con respeto, con prudencia y con alegría”, destacó Gregorio Godoy.

El presidente del Consejo de Bares, Discoteques y Centros de Espectáculos (Conbar), Miguel Ángel De Miguel, destacó que este tipo de encuentros en los partidos “de ida” incrementa en al menos 30% la asistencia de las personas a los comercios que los transmiten, mientras que en los partidos “de vuelta” los consumos pueden llegar a triplicarse , beneficiando a la economía de las familias de las y los trabajadores del sector, pues incluso se contempla la contratación de al menos 10% más personal para garantizar el servicio de quienes asisten a disfrutar del “clásico”.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

MC