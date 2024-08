Esta es la razón por la que 8 de cada 10 mexicanos sufren de dolor de espalda

¿Sabías que el dolor de espalda puede limitar la movilidad de millones de personas? Hoy te compartimos información sobre esta problemática de salud pública. Aunque en un principio este dolor puede parecer algo inofensivo, puede llegar a convertirse en un obstáculo para una vida plena y activa.

8 de cada 10 mexicanos sufren de dolor de espalda: especialistas

Se estima que por lo menos el 80 por ciento de la población mundial puede llegar a presentar algún tipo de dolor de espalda a lo largo de su vida y, aunque frecuentemente puede será una situación leve que no pasa más allá de una molestia pasajera, hay situaciones en las que el dolor no desaparece sin atención médica. Esto no sólo limita el movimiento de la persona, sino que también afecta su calidad de vida.

Según lo compartido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 568 millones de personas sufren de dolor lumbar en la espalda baja y es considerado como el trastorno músculoesquelético más común.

“El dolor de espalda, ya sea en la región alta, media o baja, tiene múltiples orígenes, como puede ser algún accidente de choque o una caída, así como malformaciones físicas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, surge debido a una mala higiene de columna, lo que significa que tenemos malos hábitos, como permanecer mucho tiempo sentados, cargar objetos pesados sin el soporte adecuado o permanecer en posiciones inadecuadas para la columna”, comparte la Dra. María Fernanda Hernández Ugarte, especialista en medicina de rehabilitación del Centro Médico ABC.

Por lo regular, el dolor de espalda mejora en unas pocas semanas, corrigiendo la posición del cuerpo y, tal vez, el uso de analgésicos, pero en algunas ocasiones puede necesitar rehabilitación, medicamentos específicos e incluso cirugía.

¿Cuándo debo acudir al especialista?

El consejo es que todo dolor de espalda, que no baje o desaparezca en un par de días, debe ser revisado por un especialista. También debe consultarse si se detectan situaciones como un incremento del dolor a una intensidad severa que no mejora con el descanso y que se extiende a una o varias extremidades; o bien, cuando se presentan síntomas neurológicos como pérdida de la fuerza, inestabilidad o falta de control de esfínteres. Todo esto son señales de que se requiere buscar atención médica de manera urgente.

“En nuestra vida diaria, uno de los males más comunes que afecta la salud en la columna es permanecer sentados durante mucho tiempo, esto sucede en el trabajo, en la escuela, en nuestro tiempo libre, en el transporte, dando como resultado que algunas personas estén sentadas 11 horas al día o incluso más”, señala la Dra. Hernández.

Esta posición conlleva múltiples problemas para la salud. Si bien estar sentado no afecta directamente a la columna, sí impacta a los músculos de la espalda , ya que al permanecer en una misma posición durante largos periodos de tiempo comenzarán a doler. Por otra parte, no toda silla está diseñada para brindar una postura adecuada y, en muchos casos, tampoco hay un respaldo para dar soporte, lo que trae consecuencias negativas y puede dar también como resultado la aparición de dolor.

Aunque las lesiones repentinas en los músculos y ligamentos de la espalda se suelen presentar con mayor frecuencia entre los 45 y 65 años, es importante tener en cuenta que hasta un 70 por ciento de los estudiantes también las pueden desarrollar, incluyendo niños.

“Una buena higiene de columna no solamente significa estar con la espalda recta, sino que conlleva múltiples acciones que deben realizarse”, indica la especialista.

Consejos para sentarse correctamente

Ajustar el asiento para que los pies toquen el piso y que las rodillas puedan formar un ángulo de 90°.

Ajustar los descansa brazos a una altura que permita relajar los hombros.

Mantener la cabeza recta.

Colocar la pantalla a la altura de los ojos para evitar flexionar el cuello.

Distribuir el peso corporal de una manera uniforme mediante una buena postura.

No cruzar las piernas.

Adicionalmente, es importante realizar “pausas activas” por cada 60 minutos sentados. Estas consisten en varias técnicas que, en pocos minutos, ayudan a prevenir enfermedades causadas por la postura, permiten recuperar energía y mejorar el desempeño. Algunas de ellas son:

Caminar cinco minutos.

En posición sentada, extender una pierna con los dedos del pie apuntando al techo. Mantener esta postura entre cinco a diez segundos por cada pierna y repetirlo tres veces.

Ponerse de pie y estirar el cuello, intentando con cada oreja tocar el hombro. Mantener esta posición de cinco a diez segundos por lado y repetirlo cuatro veces.

Nuevamente de pie, flexionar el torso y tratar de tocar los pies con las manos por diez segundos, sin llegar a estirarse de más.

La Dra. Hernández comenta que, aunque el dolor de espalda suele ser una situación temporal , este puede volverse un dolor prolongado que llega a interferir en las actividades diarias.

“Hay que recordar que no existe el dolor normal. Siempre es mejor buscar atención antes de que el dolor de espalda se vuelva una situación que afecte la calidad de vida o que se agrave”, concluye.

Con información de Centro Médico ABC.

