La Fiscalía General de la República (FGR) compartió mediante la cuenta oficial de X -Twitter- algunos de los detalles sobre la casa en la que presuntamente el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Joaquín Guzmán López, habría secuestrado al recién detenido Ismael “El Mayo” Zambada, quien, de acuerdo con lo expresado por él mismo, fue entregado a las autoridades de Estados Unidos.

Según con la información compartida por la FGR, esta finca de la que se no se reveló la ubicación exacta para evitar el entorpecimiento del caso, podría estar vinculada con varios delitos como la privación de la libertad, homicidios y lesiones; hasta el momento, todo apunta a que estaría vinculada a la presunta desaparición forzada del exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, de quien se confirmó su asesinato el pasado 25 de julio en Culiacán. Cuén era íntimo amigo de “El Mayo”, “arrestado” el mismo día.

Detalles de la casa relacionada al secuestro de “El Mayo”

Pese a que no se conoce la dirección específica de esta casa, sí se sabe que está ubicada en Huertos del Pedregal, Sinaloa. Además, entre algunos de los detalles que se le pueden apreciar, esta finca tiene muros blancos altos y cuenta con un sistema de seguridad extra; asimismo, según con lo compartido por prensa la prensa local de la entidad, tiene también un portón de madera, y como vestigio del paso del tiempo, algunos daños. No obstante, lo que ha llamado la atención de estas fuentes es que se le pueden apreciar varias manches de sangre, aunque la FGR no lo ha confirmado.

Aunque la Fiscalía no ha colocado ningún sello o cinta de clausura o restricción que prohíba el paso a la finca, esta sí se encuentra sumamente vigilada por sus elementos. La prensa local apunta a que el organismo estaría evitando levantar sospechas.

La casa que presuntamente estaría relacionada al secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada estaría ubicada en Huertos Pedregal, Sinaloa. FGR

Cabe señalar que en la carta de Ismael “El Mayo” Zambada que fue publicada por sus abogados, este señaló que el lugar en donde le aseguraron que se reuniría con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, es un rancho, el cual muchas personas apuntan a que sería esta finca en Huertos del Pedregal.

La FGR identifica pista de avión

Recientemente, la FGR también informó que lograron identificar la pista del avión en la que presuntamente fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada. También confirmaron que lograron identificar varios vehículos que fueron usados para este presunto secuestro.

La FGR identificó vehículos presuntamente relacionadas con el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada estaría ubicada en Huertos Pedregal, Sinaloa. FGR

Como información complementaria, la Fiscalía también compartió el día de hoy que lo que anteriormente se planteó sobre el asesinato de Cuén Ojeda en la gasolinera no cuenta con “elementos fidedignos” para ser tomados en cuenta.

“Los datos pertinentes serán sometidos mediante debido proceso, a las autoridades judiciales federales, cuando éstas reanuden sus labores. Independientemente de ello, las investigaciones ministeriales y policiales de carácter federal, seguirán adelante hasta integrar debidamente los expedientes correspondientes ”, compartió la FGR.

Para finalizar, señalaron que la solicitud de orden de aprehensión contra el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán por secuestro y también por la privación ilegal de la libertad de una persona en territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país, trasladándola fuera de México con tal propósito -artículo 123 del Código Penal Federal- ya se encuentra lista.

