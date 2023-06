Escape 2023: La estadounidense se hizo cirugía plástica

La híbrida de Ford se renovó para el año modelo 2023, la nueva Escape 2023, la cual presenta muchas novedades estéticas. Dichas actualizaciones se centran en la parte delantera con un nuevo rediseño en parrilla, faros y fascia, dando una vista robusta y deportiva con cierto toque moderno gracias a su firma en LED que recorre todo el frontal del vehículo. Así es, una más que se suma a la moda de tener parrillas con luz horizontal por todo el frente.

En la parte de diseño trasero se mantiene igual que en años posteriores, sólo que ahora con algunos cromos en color negro brillante y unos rines de 19 pulgadas con el mismo acabado que antes no encontrábamos en Ford Escape.

Donde si notamos distinción es en el interior, ya que ahora contamos con una pantalla de 13.2 pulgadas, calidad tanto en ensamble como en materiales por donde la veas, al menos en los asientos delanteros, ya que en los asientos traseros si encontraremos plásticos rígidos que merman un poco la experiencia.

Cuatro versiones

La híbrida de Ford se lanza con cuatro versiones distintas: Active, ST line, ST line Select y ST line Elite. Van desde los 766 mil pesos hasta 964 mil pesos para la versión más equipada.

Aunque sabemos que la mayoría de compradores de este vehículo harán su manejo con un enfoque urbano, no perdimos la oportunidad de manejarla en el Centro Dinámico Pegaso, donde no deja a desear su motor híbrido de 2.5 litros, 192 caballos de fuerza y 155 libras pie de torque que comparte entre las cuatro versiones. Se mantiene estable en curvas no muy pronunciadas, con muchísimas asistencias al manejo que equipa el vehículo para su seguridad al manejo. La caja continuamente variable opaca un poco la sensación de respuesta, pero nada que los futuros compradores no se puedan adecuar.

Con gran sabor de boca nos deja Ford Escape 2023. Sin duda alguna una opción a considerar entre las tantas híbridas de entrada que se encuentran actualmente en el mercado.

Saúl Hernández/Ciudad de México