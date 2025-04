¿Es normal que una persona no sueñe? Esto dicen los expertos

Los sueños han sido objeto de estudio por siglos, y aunque su naturaleza sigue generando múltiples preguntas, la ciencia ha logrado importantes avances sobre su origen y función. De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), los sueños son un estado consciente —tanto fisiológica como psicológicamente — que se presenta durante el descanso, especialmente en las etapas REM y NREM del sueño.

¿Es normal que una persona no sueñe?

A pesar de que soñar es una actividad natural del cerebro, muchas personas aseguran no soñar o, al menos, no recordar lo que soñaron. Esto ha despertado el interés de expertos en psicología, quienes han intentado responder a la pregunta: ¿es normal no soñar?

¿Qué pasa si una persona no tiene sueños?

Según estudios científicos, la mayoría de las personas que afirman no soñar, en realidad sí lo hacen , pero no conservan memoria de ello al despertar. Esta pérdida del recuerdo no está necesariamente vinculada con un problema de salud mental o física, sino que puede responder a diversos factores psicológicos o neurológicos.

El célebre psicoanalista Sigmund Freud planteó que el olvido de los sueños podría ser un mecanismo de defensa del cerebro ante emociones reprimidas. En su teoría, los sueños surgen de vivencias internas o experiencias no resueltas, y cuando estos contenidos resultan difíciles de enfrentar, la mente elige bloquearlos para protegerse.

Otra línea de pensamiento sostiene que el cerebro no logra almacenar recuerdos oníricos cuando los elementos del sueño son altamente incoherentes o fantásticos. En estos casos, la mente simplemente descarta esa información, al no encontrar una estructura lógica que facilite su retención.

No soñar o no recordar los sueños es más común de lo que parece. Aunque soñar es una función cerebral constante, el hecho de no tener memoria de ello no representa, por sí solo, un indicador negativo. Entender cómo y por qué soñamos sigue siendo un tema fascinante para la ciencia, y una ventana para reflexionar sobre la complejidad de la mente humana.

