Para comenzar a renovar nuestro guardarropa, es necesario despejar el actual. Esta es una práctica que debe hacerse regularmente (y sin piedad) mínimo cada 6 meses para asegurarse de no pasar por alto nada, ni acumular prendas y accesorios que nunca se utilizan.

Ahí es donde entra el método de los 5 pasos. Cada paso está diseñado para despejar, racionalizar y desarrollar el guardarropa actual y crear un estilo que refleje personalidad, pero más que nada, se adapte a nuestro estilo de vida.

UNSPLASH/James Hollingwort

Los 5 pasos para limpiar el guardarropa

1. Vaciar: Sacar todo y empezar a clasificar en dos montones (“Se queda” y “Se va”).

2. Analizar: Probarse todo, sé honesto y sé crítico. Define tu estilo.

3. Organizar: Identifica los básicos y crea diferentes outfits, organiza el espacio para que la ropa se pueda encontrar fácilmente.

4. Modificar: Aislar las prendas que necesitan arreglarse y repararlas (o prepararlas para deshacerse de ellas)

5. Decir adiós: Siendo despiadado, es mejor quedarse solo con artículos que lo hagan lucir y sentirse bien.

Las preguntas que debes hacerte para clasificar tus prendas

1. ¿Uso esto regularmente? Si no, ¿por qué?

2. ¿Se ajusta esta prenda a mi estilo general?

3. ¿Puedo crear varios outfits con este artículo?

4. ¿Es cómodo y favorecedor? ¿Me siento bien usándolo?

5. ¿Me encanta usar esta prenda o simplemente me gusta cómo se ve en la percha?

UNSPLASH/Junko Nakase

Seguir el método de los 5 pasos nos ayudará a sentar las bases para una buena colección en todas las estaciones del año. Es bueno quedarse solo con lo que nos gusta usar, lo que está en buenas condiciones y lo que nos hace sentir cómodos; y solo comprar lo que realmente se usará. Si no has usado algo en los últimos 12 meses, probablemente nunca lo uses (con algunas excepciones).

Si una prenda de vestir o un par de zapatos no encajan en tu vida diaria y solo se ven bien con un par de atuendos, no los compres. Dado que el objetivo es poseer solo piezas de ropa que se usen regularmente y te encanten, es aconsejable deshacerse de cualquier cosa que no hayas usado y evitar las compras impulsivas.

