Si a tu papá le gustan los tenis, en este Día del Padre es una buena alternativa para regalar. Por eso, Reebok te ayuda a escoger los tenis perfectos para papá, según su estilo, personalidad y que se adapten a su vida diaria.

Si tu papá tiene un estilo más tradicional y elegante, puedes considerar regalarle un par de tenis de estilo clásico. Opta por colores neutros como el blanco, negro o marrón, y busca diseños simples y atemporales. Los tenis de cuero o con detalles minimalistas suelen ser una buena elección.

Reebok Classic Leather. ESPECIAL/CORTESÍA REEBOK.

Reebok Classic Leather

Los Classic Leathers se han convertido en uno de los favoritos de todos, no solo por su gran estilo, sino por su comodidad. Los ochentas y todo el estilo running hacen su aparición para que puedas llevar un estilo realmente cómodo en los pies con los tenis Classic Leather. En los años 80’s, era el rey de las canchas gracias a su suave capellada completamente blanca. Hoy, este modelo está de vuelta como un ícono de la moda. El color blanco domina en el calzado que ofrece una parte superior muy elegante de cuero que mantiene al mismo tiempo su esencia vintage. Las capas se encargan de darle un toque muy auténtico con el diseño Vector que completa el look retro, mientras que la media suela EVA ofrece una amortiguación ligera que te acompaña en cada paso, ya que la suela EVA brinda mayor comodidad al absorber el impacto de tu pie al caminar o correr.

Reebok Nano X3. ESPECIAL/CORTESÍA REEBOK.

Reebok Nano X3

Nano X3, es el mejor regalo para los papás deportistas que buscan lo más nuevo en tecnología para mejorar su desempeño durante los entrenamientos.

Nombrado el calzado oficial de fitness, el Nano X3 está diseñado para brindar un rendimiento confiable, una comodidad que cambia el juego y un diseño versátil, único y elegante. Con más de 13 años de historia y dominio en la comunidad de entrenamiento, la franquicia Nano de Reebok continúa enfocándose en brindar a los atletas el producto más innovador posible, mientras sigue satisfaciendo las necesidades de todos los consumidores de fitness. La adición más notable al último lanzamiento de Nano, el Nano X3, incluye un revolucionario sistema de chasis Lift and Run (L.A.R) La cúpula está rodeada por Floatride Energy Foam para mayor capacidad de respuesta y amortiguación al correr y saltar. Además, una placa de TPU conectada a la cúpula para mayor soporte lateral, torsional y propulsión del antepié.

Si tu papá tiene un espíritu más moderno y le gusta estar a la moda, considera regalarle un par de tenis con un toque trendy. Puedes optar por colores más llamativos o estampados interesantes. Los tenis con suelas gruesas o diseños vanguardistas podrían ser una buena opción para alguien que sigue las últimas tendencias.

Reebok Legacy Az. ESPECIAL/CORTESÍA REEBOK.

Reebok Legacy Az

Estamos seguros de que papá disfrutará de cada paso y de todo el estilo que ofrecen los maravillosos tenis Legacy AZ. Un calzado ideal para salir a explorar y hacer resaltar a papá donde quiera que vaya. Mantiene un diseño geométrico con media suela troquelada y tecnología EVA que otorga un look moderno y muy cómodo. Elaborados con al menos 30% de materiales reciclados o reutilizados, media suela EVA, forro interior de tela, media suela con puntos pequeños y suela de caucho.

Reebok Club C 85. ESPECIAL/CORTESÍA REEBOK.

Reebok Club C 85

Con aires retro que se combinan con modelos básicos de la actualidad, las Reebok Club C 85 presentan un estilo sencillo para complementar los looks más clásicos y modernos. Trae lo clásico al escenario actual de la moda urbana y que mejor que hacerlo que con los tenis C Club 85. Lleva tu comodidad al máximo desde el primer momento gracias a su parte superior de cuero suave, mientras que la plantilla moldeada le dará amortiguación y comodidad y una media suela EVA que brinda ligereza.

Con información de Reebok.

XM