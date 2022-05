Día de las Madres: Celébrala con mucho estilo

El Mother’s Day es una de las celebraciones más especiales del año, porque funciona para agradecer y consentir a las mamás, abuelitas y tías que cada día hacen de todo para tener felices a sus peques. ¡El mes ya está cerca! ¿Ya tienes listos tus regalos?

Foto: Cortesía Shein

Durante todo mayo, dale a mamá algo que demuestre lo mucho que la quieres y conoces. Por ejemplo, puedes regalarle un total look que vaya con sus gustos y personalidad, y con el que se vea guapísima.

Con la intención de ayudarte a encontrar el regalo perfecto, te presentamos las prendas y accesorios de la campaña Mother’s Day y los top picks del estilo de cada mamá. ¡Elige tus piezas favoritas!

Retro

Las mamás nostálgicas que llevan un estilo inspirado en las épocas pasadas van a amar las blusas con detalles inspirados en los años 50, las diademas y arracadas de los sixties, los super high waisted flare jeans de los seventies y todas las piezas que las llevan a viajar en el tiempo y robar miradas a donde quiera que vayan.

Foto: Cortesía Shein

Elegante

Si tu mamá es de las que no se pierde ninguna fiesta seguro quedará encantada con un outfit muy fancy que la haga lucirse en todos su eventos. Para ella, busca un trench dress, un pantalón de vestir, unos mules minimalistas con un block heel, una blusa blanca básica y algunos accesorios para combinar a su antojo.

Fotos: Cortesía Shein

Casual

Como no hay una mamá que no deseé andar fashionably comfortable en sus actividades del diario, consiéntela con sneakers, sandalias, bolsos de rafia, vestidos cold shoulder, jeans de su corte favorito y joyería para que pueda personalizar su look.

Foto: Cortesía Shein

Con esto, queremos expresar nuestros sentimientos a las mamás, animando a consentirlas todos los días. Y por supuesto, tenemos la intención de ayudarte a encontrar el regalo perfecto.

Más información en la app y sitio web shein.com.mx.

AA