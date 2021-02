Detecta y derrota a las alergias

La primavera ya está a la vuelta de la esquina, y con ella un sinfín de alergias que muchos padecemos gracias al medioambiente. Congestión nasal, picazón en la garganta o en los ojos, son síntomas conocidos que coinciden con los resfriados, aunque se diferencian por su durabilidad.

Además, este tema está siendo muy comentado ante el inicio del periodo de vacunación contra la COVID-19, pues se han registrado reacciones tras la aplicación de las vacunas. Médicos como el infectólogo Alejandro Macías señalan que algunas personas han manifestado reacciones alérgicas después de vacunarse, por lo que sugieren que después de la aplicación la gente permanezca cenca del centro de salud, para ser atendidos inmediatamente.

Ante la pregunta: ¿la gente con o sin alergias debe preparase médicamente para recibir la vacuna? Señala que no: “Todos se la pueden poner, solamente está contraindicada en personas que tengan un antecedente de alergia muy grave y que las haya llevado a hospitalización, porque se han reportado algunos casos de alergia intensa, pero eso es todo, es una vacuna que en términos generales se la pueden poner todos”.

Además, diversos investigadores piden que los lugares de vacunación tengan cantidades suficientes de epinefrina para tratar una posible reacción; que se aumenten los periodos de observación después de la vacunación, ya sea de 15 o 30 minutos.

Lo básico

Pero, ¿qué son las alergias? Una clave para distinguir entre las alergias y una enfermedad es que las alergias no suben y bajan la curva temporal de los resfríos. La alergia es una respuesta anormal del sistema inmune, es decir, con elementos que no deberían de causar problemas los sujetos sufren síntomas extremos. Las alergias inevitables ocurren gracias al contacto microscópico con los elementos de la naturaleza, algo a lo que no podemos escapar. Otro tipo de alergias son las ocasionadas por alimentos y bebidas.

Las sustancias que producen las alergias se llaman alérgenos, y los hay en el medio ambiente que se encuentran presentes todo el año (además de los estacionales). Estos alérgenos perennes son el polvo e incluso los ácaros. Los alérgenos primaverales son producto de los pólenes de árbol, pasto y malezas, aunque hay pacientes hipersensibles que los sufren durante todo el año.

Un rubro aparte son las alergias ocasionadas por alimentos y bebidas. Una alergia que ha cobrado popular últimamente es al gluten, que se puede ingerir como comida y bebida (como panes y cervezas). En el campo de las alergias alimentarias el peligro es mayor, ya que el consumo en exceso de un alimento que causa alergia puede llevarnos hasta la muerte. Una alergia de este tipo causa reacción poco tiempo tras comer el alimento: regularmente se manifiesta con urticaria, inflamaciones en las vías respiratorias o incluso problemas digestivos.

La forma de enfrentarlas

• Un principal malestar al inicio de las alergias es no saber exactamente a qué se deben. Para ello hay métodos para identificarlo. El diagnóstico debe de hacerlo un profesional, quien revise la historia clínica completa. A la par de la consulta se realiza la prueba de alergia IgE, también conocida como análisis cuantitativo de IgE o Inmunoglobulina E, entre otros nombres. Se trata de un análisis sanguíneo que mide nuestros anticuerpos. Una vez que hemos detectado qué es lo que causa las alergias el siguiente paso es el tratamiento.

• Para las alergias por comida o bebida lo más inmediato es abstenerse de ingerir las sustancias que causan la alergia y buscar un tratamiento. Las alergias estacionales son más difíciles de evitar, aunque hay acciones que nos pueden alejar un poco de los pólenes de la naturaleza que las causan: cerrar las ventanas, utilizar lentes y no recostarse en el pasto son medidas principales para sortear las alergias estacionales de la primavera.

• Otra opción son los tratamientos para contrarrestar las acciones de las alergias, donde encontramos los antileucotrienos, corticoides y antihistamínicos. Cualquiera de estos debe ser avalado por un doctor, pues automedicarse conlleva riesgos. En el caso de los corticoides hay aplicaciones tópicas, directo a la piel o nariz: estos disminuyen los efectos adversos (en ocasiones los corticoides están contraindicados para la gente con problemas de azúcar alta).

• Un tratamiento efectivo contra las alergias estacionales no solo es para mejorar el bienestar físico, ya que los malestares también nos generan afectaciones en nuestro desempeño cotidiano: el constante cosquilleo, estornudos y dolores que provocan reducen nuestras capacidades cognitivas y de concentración.

JL