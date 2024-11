El camino para encontrar tu propósito de vida suele parecer confuso o difícil de seguir. La buena noticia es que algunos expertos afirman que solo se necesitan cinco minutos para empezar a descubrirlo.

Encontrar propósito no tiene por qué ser una tarea complicada, ya que para llegar al autoconocimiento solo necesitamos hacer un ejercicio de cinco minutos y reflexionar sobre cuatro aspectos de nuestra vida, explica la autora de Brave Thinking: The Art and Science of Creating a Life You Love y fundadora del Brave Thinking Institute, Mary Morrissey.

La técnica que Mary Morrissey está inspirada en la filosofía japonesa del ikigai, que sugiere que nuestro propósito se encuentra en la intersección de cuatro aspectos clave de nuestra vida: profesión, pasión, vocación y misión . Estos "círculos" forman una guía para entender lo que realmente nos da satisfacción y motivación.

Profesión: Es el trabajo por el que recibes ingresos y que cubre tus necesidades materiales. Mary Morrissey enfatiza que, para sumar valor, este trabajo debe permitirnos aprender y crecer.

Pasión: En este círculo, se encuentran aquellas actividades que realmente amamos hacer y que nos emocionan.

Vocación: Este tercer círculo representa lo que hacemos con facilidad, lo que se nos da naturalmente bien y nos permite usar nuestros talentos.

Misión: Finalmente, la misión es lo que aportamos al mundo y que otros necesitan. Al reflexionar sobre cómo nuestro trabajo impacta en la vida de otros, desarrollamos una comprensión más profunda de su importancia y significado.

Para Morrissey, un buen punto de partida es realizar un ejercicio sencillo: en un lugar tranquilo, toma una hoja en blanco y apaga el teléfono. Reflexiona sobre lo que haces cuando te sientes más vivo . Anota cada idea que se te ocurra y al final, busca temas en común entre ellas. No es necesario que esté relacionado con tu empleo actual; lo importante es identificar las actividades que realmente te llenan.

Una vez que has identificado tu propósito, el siguiente desafío es alinear tu vida y trabajo con él. Mary Morrissey explica que si el propósito no coincide con tu empleo actual, puede ser el momento de hacer un cambio. Aun así, no se trata solo de cambiar de empleo, también se trata de encontrar formas de aportar valor en cualquier rol que ocupes.

Esta búsqueda no siempre es sencilla ni lineal, pero vivir de acuerdo con tu propósito puede ser una fuente de motivación y satisfacción personal. Cuando conocemos nuestro propósito, asegura Morrissey, nos despertamos cada día con una nueva energía, sabiendo que nuestras acciones están alineadas con quienes somos y queremos ser .

Con información de SUN

MBV