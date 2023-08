Uno de los insectos más comunes son las cucarachas, las cuales se pueden encontrar en cualquier parte de las calles e incluso dentro de los hogares. La mayoría de las personas al encontrarse con ellas optan por pisarlas. Sin embargo, esta acción puede ser peligrosa, según ha advertido la Organización Mundial de la Salud.

Al pisarla, los restos del insecto se esparcen por el suelo liberando parte de su interior, además tienen una sustancia bacteriana que se reproduce en el ambiente, respirar esa sustancia que segregan las cucarachas puede generar ataques de asma o alergias.

Pero los riesgos van más allá de los problemas respiratorios. Esa sustancia bacteriana también puede producir otras enfermedades como la salmonelosis u otras causadas por estreptococos y estafilococos.

Las bacterias incluso pueden viajar y establecerse en el intestino, llevando a generar afecciones como la diarrea o la fiebre. Ante todos estos problemas, los expertos recomiendan no aplastar las cucarachas para acabar con ellas, ya que terminará afectando a la salud.

La mejor idea es fumigar el área para eliminar el problema de raíz y evitar la propagación de las enfermedades.

SIGUE LEYENDO: El remedio casero que necesitas para erradicar las cucarachas de tu casa

Por otro lado, pisar las cucarachas no asegura su eliminación, ya que son capaces de soportar hasta 900 veces su peso, lo que significa que muchas veces no se matan del todo, sino que son capaces de arrastrarse hasta un escondite cuando no hay peligro.

Incluso pueden sobrevivir sin cabeza hasta 7 días, por lo que se convierten en la especie con una mayor capacidad para sobrevivir y una adaptabilidad que le permite defenderse en distintos entornos.

AH