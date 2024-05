Cuatro proyectos mexicanos quedan finalistas en reto de diseño de IKEA

What Design Can Do (WDCD) ha anunciado su lista de finalistas del challenge "Redesign Everything". De entre 557 provenientes de todo el mundo, 33 proyectos pasarán a la ronda final del concurso, entre los que destacan 4 proyectos mexicanos. El reto, lanzado en colaboración con la Fundación IKEA en enero de 2024, solicitó a diseñadores e innovadores soluciones creativas para contrarrestar la crisis climática con el fin de rediseñar radicalmente el mundo en que vivimos con una perspectiva circular y regenerativa. Los proyectos finalistas incluyen una amplia gama de ideas y startups, desde iniciativas locales para rejuvenecer los sistemas alimentarios hasta innovaciones con energía solar diseñadas para comunidades desfavorecidas.

Hasta 17 países están representados en la lista de finalistas de este año, entre ellos Japón, Turquía, India, Kenia, Brasil, México, Reino Unido y Países Bajos. Todas las candidaturas fueron examinadas por un comité de selección conformado por 28 expertos en circularidad y diseño del mundo entero.

Los proyectos nominados entusiasmaron al comité de selección al superar las expectativas en los cinco criterios tomados en cuenta por el challenge: impacto, creatividad y diseño, viabilidad, escalabilidad y trabajo en equipo.

What Design Can Do. CORTESÍA

Los cuatro proyectos finalistas mexicanos

Urban lungs for cities, de Greenfluidics. Fundada con la visión de hacer frente a los retos medioambientales urbanos, Greenfluidics innova en la intersección de la tecnología y la naturaleza. Su solución, biopaneles solares inteligentes, integra sistemas de microalgas con células fotovoltaicas para crear fachadas vivas que no sólo generan energía limpia sino que también purifican el aire, imitando las capacidades regenerativas de la naturaleza.

Celium por Polybion. Celium es un biomaterial revolucionario elaborado a partir de residuos de frutas agroindustriales, que materializa un cambio sostenible de la extracción tradicional de recursos al cultivo regenerativo. Al aprovechar el poder de las bacterias para convertir los restos de fruta en celulosa cultivada de primera calidad, Polybion no sólo aborda problemas medioambientales como la ganadería, los residuos alimentarios y la contaminación por plásticos, sino que también es pionera en un modelo de fabricación circular y respetuoso con el medio ambiente.

Humanizing Robotics, de MANUFACTURA. Una iniciativa de investigación realizada en colaboración con Uriarte Talavera, un taller establecido en 1824 en la ciudad de Puebla, y primer productor de Talavera en México bajo la certificación de la Norma Oficial Mexicana (DO4-1), introducida en el siglo XVI en la Nueva España, preserva el proceso de elaboración de este Patrimonio Cultural Inmaterial. Este proyecto marca la unión entre tradición e innovación, abarcando desde el estilo barroco que refleja la cultura mexicana hasta lo más innovador, como la impresión robótica en 3D. En la actualidad los artesanos de Uriarte se enfrentan a dos retos principales: la falta de innovación y un alto nivel de desperdicio en la producción.

Ama tu calle, de Taller13. Un proyecto de colaboración comunitaria para la regeneración estratégica de nuestras calles. El proyecto se inicia con el lanzamiento de un cómic que narra las diferentes situaciones urbanas por las que puede pasar cualquier persona en su día a día, caracterizadas por una serie de "animales civilizados" que aprenden y evolucionan con cada historia. De manera simultánea se ofrecerá comercialmente a la gente un kit de herramientas de juego como alternativa lúdica para empezar a detectar y planificar las necesidades y el desarrollo de su propia calle.

Con información de What Design Can Do.

MR