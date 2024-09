¿Cuál es el utensilio de cocina que representa un riesgo para la salud?

Frecuentemente nos preocupamos por comprar alimentos en buenas condiciones y mantener la higiene al momento de cocinar para evitar problemas de salud, pero también existen utensilios que ponen en riesgo la salud y se siguen usando. Aquí te contamos cuál es uno de ellos.

Por lo general, las personas tienen cuidado de lavar y desinfectar muy bien las frutas y verduras que van a consumir, además de cocinar de manera adecuada los alimentos, en especial aquellos que pueden provocar infecciones, como los alimentos crudos: carnes, pollos y pescados.

Sin embargo, la gente tiende a dejar de lado uno de los aspectos más importantes, los utensilios de cocina, tales como: cucharas, tenedores, cuchillos, tablas de picar, sartenes, ollas, entre otros. Pero si se lavan y desinfectan bien, no deberían suponer un problema para la salud.

¿Cuál es el utensilio de cocina que debes evitar usar?

El utensilio que debes evitar usar son los sartenes antiadherentes de teflón. Cabe aclarar que, en buenas condiciones, no representan un riesgo para la salud de las personas. Sin embargo, es difícil mantener en buenas condiciones este tipo de sartenes, ya que muchas veces estos empiezan a desgastarse. El riesgo empieza cuando el teflón comienza a desgastarse debido a que el perfluorooctanoico o PFOA puede estar presente.

La Universidad Autónoma de México (UNAM) revela que el PFOA es un compuesto tóxico que amenaza la salud de las personas que lo usan para cocinar, pero por si sólo el teflón no es peligroso para la salud, aunque no hay que confiarse. Se recomienda revisar que los utensilios que usemos para preparar la comida no contenga PFOA.

Cada que laves tus sartenes de teflón, revisa que estos no estén rayados o la capa que tiene encima se está cayendo. Además, no calientes o sometas tus sartenes a temperaturas mayores de 260 grados centígrados, ya que estos podrían desgastarse más rápido.



