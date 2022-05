Consejos para acampar como un auténtico aventurero

¿Quieres salir de la rutina de la vida cotidiana y convivir con la naturaleza? ¿Te encanta vivir experiencias únicas con tu grupo de amigos? El camping es una excelente opción si lo que estás buscando es una aventura fuera de lo común pero divertida. Conectar con un ambiente natural es una gran forma de sacar tu lado más montañés y poner a prueba tus habilidades de aventurero.

Al acampar se logra una conexión entre tu cuerpo y tu espíritu, al tiempo que creas excelentes historias dignas de recordar al lado de tus mejores amigos. Pero tienes que prepararte si lo que deseas es disfrutar esta experiencia como se debe.

Es pensando en lo anterior que te compartimos algunos tips para que acampes y lo hagas como el más experimentado.

Elige el lugar y la fecha correcta: Sabemos que la emoción por organizar un viaje con amigos puede ser alta, pero presta atención a los detalles. Es importante revisar que el lugar donde acamparán es seguro y cuenta con los recursos que necesitarás durante esos días de aventura. Encárgate de coordinar perfectamente con las fechas, evitando elegir días de mucha humedad o lluvia, pues podría dificultar la instalación de las casas de campaña y la comodidad durante la estancia.

Selecciona la ropa adecuada: Ir cómodos durante la estancia es primordial, por eso considera que la ropa es básica para disfrutar el momento y moverte con facilidad. Puedes seleccionar desde ropa deportiva hasta ropa casual, siempre y cuando esta te haga sentir bien durante la experiencia. Recuerda siempre llevar un cambio de ropa.

No olvides las herramientas: Aunque no lo creas, no llevar las herramientas adecuadas para acampar puede impedir que vivas la mejor experiencia. Dependerán del lugar y los materiales que lleven para acampar, pero nosotros te recomendamos llevar un mapa (sí, un mapa, sobre todo si la señal no es muy buena), las herramientas básicas para armar tu casa de campaña y por supuesto, fósforos e iniciadores de fuego para encender tu fogata. Recuerda que una correcta elección de casa de campaña es lo principal, esta debe tener la capacidad para que todos puedan entrar y tener una estancia cómoda durante las noches de viaje.

Lleva la comida necesaria: Para crear un buen plan de comida, es importante conocer el número de días de la estancia, el número de personas que asistirán y las necesidades especiales que pueda tener cada uno, como posibles alergias. Si cuentas con esta información, te será muy sencillo planificar la comida necesaria para el viaje. Recuerda no llevar alimentos que puedan echarse a perder fácilmente. Además de llevar la suficiente agua para mantenerse hidratados en todo momento.

Piensa en una actividad única para la noche: Independientemente de las actividades que decidan realizar durante el día, un campamento es el momento perfecto para disfrutar al máximo de una noche bajo las estrellas. Piensa en alguna actividad en la que tú y tus amigos puedan crear una conexión auténtica mientras los acompaña una cálida fogata, como platicar sus mejores aventuras o sus momentos más íntimos.

Recuerda cuidar el espacio que ocuparás: Contempla que los materiales que lleven al viaje, al igual que las actividades realizadas durante la estancia en el lugar, sean lo menos dañinas para el medio ambiente. Llevar bolsas o recipientes donde se puedan meter los desechos es de suma importancia, para que a tu salida puedas llevarlos contigo y dejarlos en el lugar indicado.