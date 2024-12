Se estima que en promedio pasamos 25 años de nuestra vida durmiendo, lo que equivale aproximadamente a una tercera parte de nuestra vida. La experiencia de dormir puede ser diferente para cada persona, se puede soñar o no. Existe el caso de personas que no sueñan y esto no es necesariamente que algo esta mal ya que las posibilidades pueden ser que: No llegar a la etapa REM del sueño, No tener un descanso adecuado.

Sin embargo, la mayoría de las veces, si se logra experimentar “el sueño”, se trata de un proceso mental en el que se pueden visualizar imágenes o vivencias inexistentes , que se generan mientras se duerme. Los sueños suelen ocurrir con mayor frecuencia durante los periodos de sueño REM, que es el momento en el que nuestro cerebro se encuentra más activo.

Se estima que en promedio pasamos 25 años de nuestra vida durmiendo. PEXELS/Ron Lach

Pero, ¿Qué sucedería si fuéramos capaces de ser conscientes de que estamos soñando? Esto es posible y se experimenta en los sueños lúcidos , momentos en los que sabemos que lo que estamos sintiendo y viviendo no es real. La ciencia ha comprobado que estos sueños pueden ser controlados. A continuación, te contamos cómo lograrlo.

¿Qué es un sueño lúcido?

Un sueño lúcido es aquel en el que la persona es consciente de que está soñando e incluso puede ejercer control sobre el sueño, pasando de ser un simple 'observador' a convertirse en el ‘director de la historia’. Esto suele ser una experiencia emocionante para el soñador, ya que le permite cambiar por completo la trama e incluso darle el desenlace que desee.

Beneficios de los sueños lúcidos:

Reducir la frecuencia de las pesadillas.



Reducir el insomnio.



Minimizar los síntomas de ansiedad.

Esto de acuerdo a un articulo de investigación publicado en un número de 2023 de Encephale.

Pasando de ser un simple 'observador' a convertirse en el ‘director de la historia’. PIXABAY/5187396

¿Cómo controlar los sueños lúcidos?

"El yoga del sueño realizas intencionadamente técnicas contemplativas mientras estás en el sueño. Eres consciente de lo que haces mientras sueñas y haces cosas que normalmente no puedes hacer cuando estás despierto." explica Michael Sheehy, estudioso del budismo tibetano y director de becas del Centro de Ciencias Contemplativas de la Universidad de Virginia (EE. UU.)

Entre las acciones intencionadas se encuentran conjurar objetos inusuales para que aparezcan en tu sueño, transformar el entorno o la ubicación del sueño, o transformar un objeto en otro, explica.

De acuerdo con los expertos, uno de los requisitos fundamentales para experimentar sueños lúcidos es tener una buena capacidad de recordar los sueños. "Si llevas un diario de tus sueños, empezarás a recordarlos mejor", explica Remington Mallett, neurocientífico cognitivo del Centro de Investigación Avanzada en Medicina del Sueño de la Universidad de Montreal.

Existe una técnica llamada Inducción Mnemotécnica de Sueños Lúcidos consiste en ensayar un sueño durante el día y visualizar que se está lúcido mientras uno se dice a sí mismo: "La próxima vez que esté soñando, reconoceré que estoy soñando". Un estudio de técnicas de sueño de 2023 destaco que esta es la más eficaz.

Conjurar objetos inusuales para que aparezcan en tu sueño, transformar el entorno o la ubicación del sueño. PIXABAY/Clubfungus

Cabe resaltar que elegir experimentar sueños lúcidos debe hacerse con “responsabilidad” , ya que un estudio publicado en la revista Sleep Advances advierte que, aunque esta práctica puede tener efectos positivos, también puede acarrear consecuencias negativas, llegando incluso a convertirse en una auténtica “pesadilla”.

Por el lado positivo, muchas personas reportaron que sus sueños mejoraron, se despertaban de buen humor y tenían menos pesadillas. Sin embargo, en el lado negativo, algunos declararon sentirse paralizados (incapaces de gritar o moverse), tener dificultades para distinguir si estaban dormidos o despiertos, y experimentar un sueño menos reparador.

La práctica de los sueños lúcidos puede ser una experiencia enriquecedora. "Puedes experimentar flexibilidad cognitiva, darte cuenta de la facilidad con que puedes cambiar tus pensamientos y tu forma de pensar o de percibir tus circunstancias. Y puedes imaginar nuevas posibilidades, perspectivas y resultados situacionales", menciona Sheehy . Es una oportunidad para realizar un trabajo mental, hacernos conscientes de que nuestros pensamientos dependen de nosotros mismos, y mejorar nuestro control y manejo de las situaciones gracias a la creatividad e imaginación que se desarrollan en este proceso.

La práctica de los sueños lúcidos puede ser una experiencia enriquecedora. PEXELS/Artem Podrez

