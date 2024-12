LFT: ¿Es obligatorio ir a la fiesta de fin de año en mi trabajo?

Muchas empresas en fin de año suelen hacer una posada, donde los empleados pueden convivir y realizar distintas actividades, si no estas seguro de que sea legal que te soliciten parte de tu sueldo para realizarla o que tu asistencia sea obligatoria, aquí te dejamos lo que dice la Ley Federal del Trabajo (Lft)

¿Es obligatorio asistir a la posada de mi trabajo?

La Lft no menciona en ningún punto la realización de las posadas, pero en el articulo 68 menciona que “los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo”, por lo que si la posada es fuera de tu horario laboral no tendría que ser obligatorio.

Por otro lado, si esta celebración se realiza en tu horario no debería haber un problema, pero en la Lft no menciona nada sobre esta actividad, por lo que no debería ser obligatoria la asistencia.

¿Me pueden obligar a cooperar para la posada de mi trabajo?

Tu eres la única persona que puede disponer de tu sueldo, el articulo 98 de la Lft señala que “trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula", por lo que no te pueden solicitar ningún tipo de cooperación obligatoria, los únicos descuentos que pueden ser dispuestos de tu salario y que menciona la Lft son los siguientes:

Deudas contraídas : anticipos de salarios, errores, pérdidas, compra de artículos o servicios de la empresa.

: anticipos de salarios, errores, pérdidas, compra de artículos o servicios de la empresa. Renta : si la empresa ofrece este servicio.

: si la empresa ofrece este servicio. Infonavit : realizar abonos a esta institución.

: realizar abonos a esta institución. Ahorro : Cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro

: Cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro Pensión alimenticia.

Cuotas Sindicales.

