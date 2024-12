Científicos planean revertir el envejecimiento gracias a la 'medusa inmortal'

En el año 1980, Christian Sommer y Giorgio Bavestrello descubrieron la medusa inmortal (Turritopsis dohrnii), la cual es capaz de volver en el tiempo, es decir, volver de un estado de desarrollo adulto a un estado anterior. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se planea obtener la clave del rejuvenecimiento infinito.

Cabe destacar que la inmortalidad en las personas es algo imposible, pero existe algo llamado “amortalidad” que es la capacidad de estar vivo de manera indefinida. Por lo que se han analizado diversas herramientas bioinformáticas y de genómica comparativa para comprender los genes de la “medusa inmortal” que se asocian con el envejecimiento.

Esta “medusa inmortal” se parece a cualquier otra medusa en sus inicios, es una larva que flota en el fondo del mar como pólipo y luego se clona a si misma hasta crear una colonia de medusas y cuando se vuelve una colonia madura, comienza a producir más medusas maduras. Pero si la colonia de estas medusas tiene problemas de supervivencia, se puede transformar en un quiste parecido al pólipo original y volver al fondo marino para reiniciar el ciclo desde el inicio.

Esta investigación se basó en esta medusa y sus características, los investigadores primero secuenciaron el genoma de esta medusa y la compararon con otra del mismo género que no cuenta con la capacidad de rejuvenecer. Por lo que encontraron una serie de cambios a nivel genético que poseía la “medusa inmortal” y que serían los responsables de la capacidad de rejuvenecer que muestra esta especie.

A realizar pruebas más profundas, lograron conocer cuales genes se activaban o se silenciaban de acuerdo al proceso de reversión, se mostró el gran potencial de esta medusa en cuanto a la pluripotencia celular, es decir, que cuentan con la capacidad de tomar formas y funciones distintas en el cuerpo.

El equipo de investigadores espera que los próximos estudios permiten conocer más sobre el proceso de rejuvenecimiento de la medusa y poder aplicarla en los humanos, para tratar el envejecimiento y las enfermedades que se asocian a ello, como las neurodegenerativas.

