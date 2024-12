Un nuevo tratamiento podría curar la diabetes tipo 1

La diabetes es una enfermedad que sucede cuando la glucosa en la sangre es demasiado alta y la insulina es una hormona producida por el páncreas que ayuda que la glucosa entre las células sea utilizada como energía, de manera que si una persona tiene diabetes, su cuerpo no es capaz de producir insulina, no la produce correctamente o esta no llega a las células. Con el tiempo, esta enfermedad reduce la calidad y estilo de vida de las personas que la padecen, llegando a dañar los ojos, los riñones, el corazón o los nervios, aunque también se dice que la diabetes está relacionada con algunos tipos de cáncer.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Cell, se dió a conocer un nuevo tratamiento que resulta prometedor para todas aquellas personas que tienen diabetes. Dicho tratamiento pretende mejorar la calidad de vida de las personas y ayudarlas a producir su propia insulina.

¿En qué consiste el nuevo tratamiento?

El nuevo tratamiento para curar la diabetes consiste en transplantar células del paciente reprogramadas como células madre pluripotentes, las cuales estarán inducidas químicamente y diferenciadas en células de los islotes de Langerhans (son las encargadas de producir las células beta, las cuales son las responsables de generar insulina en el cuerpo).

En dicho estudio, este tratamiento se aplicó a una mujer china de 25 años de edad que padecía diabetes tipo 1 y, después del tratamiento, la mujer comenzó a producir insulina luego de dos meses y medio de que se le transplantaran células reprogramadas.

Según el estudio, ha pasado un año y el cuerpo de la mujer sigue produciendo su propia insulina, por lo que se espera que este tratamiento se pueda replicar en más pacientes. Sin embargo, este tratamiento es un proceso muy complejo y los resultados pueden variar de persona a persona.

