Churros en nogada, la nueva receta para festejar las fiestas patrias

Las fiestas patrias se aproximan y, con ellas, los mexicanos le damos grandes placeres al paladar al consumir platillos típicos de la región a la que pertenecemos, acto que honra la cultura del país. Tacos, sopes, pozole y en especial los chiles en nogada son algunas de las comidas que coronan las celebraciones.

Sin embargo, bien dicen que el gusto es subjetivo, pues hay gente que prefiere no consumir los chiles en nogada. Es por esta razón que el Chef Jorge Gordillo, originario de Ocosingo, Chiapas, ha reinventado esta comida, dirigiéndose no solo a las personas que no les encanta el platillo, sino también a aquellas que buscan nuevas experiencias gastronómicas, rompiendo un poco con la tradición.

Esta nueva receta ha sido bautizada como churros en nogada, descubre todos los detalles de su preparación aquí.

¿Qué son los churros en nogada?

Los churros en nogada son el platillo inventado por Jorge Gordillo, con el que pretende romper la narrativa hasta ahora conocida de los chiles en nogada.

La unión surge a partir de la interpretación de Gordillo respecto a los orígenes de las recetas de platillos mexicanos, enalteciendo la comida tradicional, pero apropiándose de ella por medio de un giro original.

Este platillo es ofrecido por el chef en el Tarumba, ubicado en Chiapas, un restaurante que conjuga arte y cultura en un mismo sitio. La Guía Culinaria Mexicana galardonó este proyecto incluyéndolo como uno de sus 250 restaurantes.

Esta propuesta convirtió el plato fuerte en un postre. La preparación de los churros en nogada consiste en la sustitución del chile por el tradicional churro cubierto de azúcar y canela, acompañado con una salsa de nogada.

La mezcla está hecha a base de nueces de macadamia, quesos, chocolate blanco y castilla, esta es utilizada como un aderezo.

La granada fresca que acompaña al platillo ayuda a potenciar los sabores de la nogada y, si se quiere impulsar todavía más la experiencia del paladar, el Chef Revelación por el Food and Travel awards recomienda comer los churros con una copa de vino rosa.

