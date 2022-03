Cheyenne ZR2, capacidad comprobada

“¿Y la Cheyenne, apá?”, frase legendaria que nos recuerda que siempre podemos aspirar a más, y Chevrolet lo sabe, por eso trae a México desde el pasado 16 de marzo, el paquete todo terreno ZR2 de esta icónica pickup, creando una rival directa para competir en el mercado jurásico de la Ford Lobo Raptor.

Esta es la primera vez que la Cheyenne incorpora a su gama el paquete de ZR2, mismo que inició a mediados de los 90 con la S10 y que actualmente también lo incorpora la Colorado, versión no disponible en nuestro país. Entre peculiaridades, la Cheyenne ZR2 muestra una nueva defensa fabricada en acero, que otorga un ángulo de acercamiento de 31.8° y uno de salida de 23.4°, que ayudan muchísimo para su uso recreativo o de trabajo en los caminos más complicados. La ZR2 cuenta además con una distancia entre chasis y piso de 28.4 cm e incorpora una placa protectora de acero “skid plate”, que está diseñada con tapas laterales desmontables que facilitan el remplazo de las mismas en caso de un golpe.

Con el diseño renovado que la hace ver más ruda, y al mismo tiempo deportiva, la parrilla en color negro y el nuevo logo “flotante” de Chevrolet, hace que la Cheyenne se vea como una pickup ágil y también muy poderosa, y no es para menos; con un motor V8 de 6.2 litros, 420 HP y 460 libras pie de torque, acoplado a una caja automática de 10 cambios. Otra característica de la ZR2 que no se puede dejar pasar son virtudes offroad, y para esto, la Cheyenne ZR2 agrega un paquete de dos diferenciales uno delantero y uno central, los cuales se controlan de manera electrónica, además de un nuevo sistema de amortiguadores Multimatic DSSV de 40 mm conformados por 3 válvulas de carrete separado. La Cheyenne ZR2 también incorpora la tecnología One pedal rock climbing que permite solo el uso del acelerador sin necesidad de pisar el freno y llantas Mud-terrain de 33”.

Diseño interior renovado

El Interior de la Cheyenne no se podía quedar atrás, y ofrecen una gran cantidad de amenidades, entre ellas una pantalla de 13 pulgadas de forma horizontal que se adapta naturalmente al diseño del vehículo, así como un nuevo clúster de instrumentos completamente digital y la integración de wireless phone projection, Google Integrado y Alexa Built-In, aparte de los ya conocidos Android Auto y Apple CarPlay. A esto súmenle, varios puertos USB y USB-C, aparte de un conector convencional para poder cargar una laptop y claro, cargador inalámbrico.

Los terminados y materiales usados en el interior son de una excelente calidad y un diseño atractivo que hicieron que las casi 8 horas que pasamos en el interior del vehículo manejando por carretera y caminos off road no se sintieran para nada pesados.

En su manejo, la Cheyenne se siente un vehículo potente, seguro y con un manejo bastante bueno tanto en terracería cómo en carretera, a pesar de sus dimensiones y peso, la camioneta se desenvuelve de forma extraordinaria, la nueva suspensión ayuda a aminorar de manera efectiva las imperfecciones del terreno sin sentirse “brincona”, esto no significa que se sentirán en un nube, pero eso sí, no estarán rebotando de un lado al otro de su asiento, es una pickup, diseñada para el off road, con todo las ventajas y desventajas que infiere un vehículo con estas características tan especiales.

La posición de manejo es precisa y cómoda sin importar las características de la persona que esté al volante, con ajuste de altura electrónica en los asientos y soporte lumbar, aparte de un volante telescópico, es casi imposible no lograr la posición ideal para el manejo adecuado tanto en ciudad cómo en brecha y off road.

Algo que vale la pena destacar es que el pronunciado cofre de la Cheyenne que corta un poco la visibilidad frontal sobre todo a distancias cortas, sin embargo, esto se compensa con las cámaras frontales que pueden ser activadas para estar al tanto de lo que se cruce por enfrente de nuestra parrilla ya sea en ciudad o fuera de ella.

Aparte de la versión ZR2, Cheyenne también tendrá cuatro versiones más que seguramente se adaptaran a su estilo, comenzando por la LT 4x2, LT 4x4, RST, ZR2 y la versión de lujo High Country. Los precios comenzarán desde los 903,900 pesos para la versión LT 4x2 hasta 1’398,900 para la versión High Country, la versión ZR2 tiene u aprecio de 1’298,900 pesos.

Todas las unidades estarán disponibles en los distribuidores Chevrolet del país a partir de mediados de abril de 2022; además, al adquirir una de estas unidades, Chevrolet otorgará 12 meses de datos ilimitados a través de su servicio OnStar 4G LTE.

TOMA NOTA

Versiones y precios en pesos mexicanos:

LT 4x2: $903,900

LT 4x4: $965,900

RST: $1’128,900

ZR2: $1’298,900

High Country: $1’398,900

César Álvarez / Ciudad de México