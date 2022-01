Cher y Saweetie ponen a prueba su maquillaje en nueva campaña de MAC Cosmetics

MAC Cosmetic ha anunciado esta mañana su más reciente campaña con las cantantes Cher y Saweetie como protagonistas del nuevo challenge que invita a todos los seguidores de la marca a que pongan a prueba su maquillaje favorito contra el agua, calor o incluso el sudor y compartan los resultados con el hashtag #macchallengeaccepted, pues de acuerdo a MAC, sus fórmulas altamente pigmentadas y de calidad son resistentes a la transferencia e impermeables, por lo que se mantendrán sin problema durante todo el día.

TWITTER/@MACCOSMETICS

"Cuando un ícono moderno se encuentra con una leyenda viviente… La magia M · A · C ocurre Destellos. @Cher y @Saweetie unen fuerzas por primera vez y tienen un desafío para ti. Prepárate"

TWITTER/@CHER

La campaña lanzada el día de hoy, resulta la última de la rapera Saweetie con MAC cosmetics, desde que se convirtiera en embajadora de la marca en septiembre del 2021. Con 28 años y algunos éxitos mundiales como "Best Friend" a lado de Doja Cat, "My Type" e "Icy Grl", la gente se pregunta porque Saweetie aún no ha lanzado su álbum, a lo que la cantante ha respondido que está trabajando para finalmente estrenar uno este año.

TWITTER/@MACCOSMETICS

"Cher y Saweetie saben que el rendimiento lo es todo ... Y nosotros también. ¿Estás lista para que superemos todas tus expectativas de maquillaje?"

CP