Belleza: los cosméticos más vendidos del momento

Hoy es martes de beauty look! Día de la semana en el que recreamos algún look de maquillaje o enumeramos los productos favoritos del momento. En esta ocasión les compartimos un listado de algunos de los cosméticos que lideran las secciones de lo más vendido en páginas como Sephora o en Amazon.

Ya sea que se hayan ganado su lugar a través de los años convirtiéndose en clásicos (como el labial matte de Mac tono Ruby Woo), o nuevos productos que se han hecho virales en plataformas como TikTok (tal es el caso de la máscara de pestañas High Sky...) los cosméticos que les presentamos a continuación son un must para las fanáticas del maquillaje.

1. Maybelline Lash Sensational High Sky

El digno sucesor de la famosa máscara para pestañas Maybelline Lash Paradise, y versión económica del rímel Too Faced Better Than Sex, este producto se ha vuelto la sensación en redes sociales este 2021. Varias beauty bloggers y expertas en maquillaje han expresado su aprobación hacia el rímel High Sky... ¿lo malo? Todavía es muy difícil de conseguir en México, y la opción más viable es pedirlo en línea.

2. Rare BeautyBlush Líquido Soft Pink

Mucho se ha hablado sobre la relativamente nueva marca de belleza de Selena Gómez: Rare Beauty. Definitivamente uno de sus productos estrella y de los que más se ha hablado en redes sociales es el blush líquido, que promete tener muy buena pigmentación (por lo que el producto rinde más). Ya sea por su calidad o por tener de imagen a una celebridad del tamaño de Selena Gómez, Rare Beauty se posiciona entre lo más vendido en la página oficial de Sephora.

3. Huda Beauty Nude Obsessions Paleta de Sombras

Paleta de sombras Nude Obsessions de Huda Beauty. HUDA BEAUTY/SEPHORA.COM

Esta paleta de sombras se pelea por los primeros lugares en el Top de productos más vendidos en Sephora. Aunque otras paletas de Huda Beauty también son bestsellers en el mundo del maquillaje, es ésta en todos cálidos la que lidera las ventas y vemos más seguido en tutoriales de belleza en internet.

3. Corrector Instant Age Rewind Effaceur Maybelline

El corrector estrella de Maybelline compite no sloamente con otros cosméticos "económicos" de farmacia, si no también con otros productos de belleza populares en internet. Instant Age Rewind es uno de los primeros nombres que vemos en la lista de bestsellers de belleza en Amazon.

4. Labial Mac Matte Retro Ruby Woo

¡Un clásico! Este labial matte específicamente en tono rojo Ruby Woo es uno de los más vendidos en la página oficial de MAC. así como el labial rojo no pasa de moda, el Ruby Woo de MAC parece que se quedará por mucho tiempo como uno de los favoritos e las fanáticas del maquillaje.

5. Base Dior Backstage

A pesarr de no ser exactamente una marca económica como es el caso de Maybelline, la firma francesa ocupa un lugar en este listado de bestsellers del mundo de la belleza gracias a la base perteneciente a su colección Backstage.

6. Lápiz para cejas Benefit Cosmetics

No es de extrañarse que el lápiz para cejas de la marca Benefit Cosmetics sea un básico para todas aquellas expertas en maquillaje y beauty bloggers, en especial actualmente que unas cejas tupidas -pero de aspecto natural- son una de las principales tendencias en el mundo de la belleza.