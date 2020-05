Cher lanza versión en español del tema "Chiquitita", de ABBA

La cantante estadounidense Cher estrenó una versión en español de "Chiquitita", tema interpretado por el grupo sueco ABBA, con la intención de recaudar fondos para quienes se encuentran haciendo frente al COVID-19, y salvaguardar a los niños ante cualquier emergencia sanitaria que se atraviese en el mundo.

A través de distintas plataformas de música, Cher estrenó la versión en español e inglés de "Chiquitita", aunque la primera destaca por representar su debut cantando en ese idioma, en tanto que las ganancias obtenidas por ambas producciones irán a la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) que, a lo largo de su historia, se ha destacado por hacer llegar atención médica, educación y ayuda de emergencia a niños.

Cabe aclarar que esta no es la primera vez que Cher interpreta el tema de ABBA, pues en 2018 lanzó el álbum "Dancing Queen", el cual incluyó canciones como "Chiquitita", "The Winner Takes It All", "Waterloo", "Fernando", entre otros, luego de su participación en la secuela de "Mamma Mia!", cinta basada en el musical homónimo creado a partir canciones de la agrupación sueca.

Durante el concierto titulado "UNICEF Won't Stop", que se realizará de manera virtual, la cantante estrenará el video oficial de la versión en español de "Chiquitita", cuyas ganancias también irán al fondo para la infancia; dicho evento se trasmitirá a las 7 de la noche y contará con la presencia de la cantante Pink y la actriz mexicana Salma Hayek, embajadora y partidaria, respectivamente, de la UNICEF.

"Chiquitita" ha venido a bien ante las causas benéficas, pues en 1979 fue presentado por ABBA durante el concierto "Music for UNICEF Concert", que tenía la intención de recaudar fondos para los programas mundiales contra la hambruna, en el marco del Año Internacional del Niño: para entonces, y de acuerdo con Rolling Stone, la agrupación decidió donar la mitad de las ganancias por la canción y en 2014, optaron por entregar el 100 por ciento de lo recaudado.

"Unicef Won´t Stop" contará con la participación musical del actor y cantante Matthew Morrison, la agrupación italiana Il Volo, Jordin Sparks, Rod Stewart, entre otros artistas, mientras que la actriz Millie Bobby Brown, Ross Butler, Sofia Carson y Morgan Freeman, fungirán como presentadores.

JM