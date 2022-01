COVID: Usar este tipo de cubrebocas ¿te vuelve más atractivo?

Un reciente estudio* llevado a cabo por la Universidad de Cardiff, en Gales (Reino Unido) reveló un beneficio adicional del uso del cubrebocas, que además de reducir las posibilidades de contagio de COVID-19, influye en la percepción de belleza hacia quienes los portan.

El estudio “Más allá de la belleza de la oclusión: las máscaras médicas aumentan el atractivo facial más que otras”, a cargo de Olivier Hies y Michael B. Lewis, ambos investigadores de la facultad de Psicología de la Universidad de Cardiff, revela un importante cambio en la percepción que las personas tienen con relación a los artículos para cubrir el rostro particularmente durante la pandemia de COVID-19.

¿Qué novedades revela este estudio sobre cubrebocas?

Investigaciones previas a la pandemia sugerían que el uso de algún tipo de máscara, mascarilla o cubrebocas implicaba una reducción considerable de las características faciales que hacían atractiva a una persona, debido principalmente a que su uso se asociaba al padecimiento de alguna enfermedad.

Con esto en mente el equipo universitario galés puso en marcha una nueva investigación el año pasado, en la que mostró fotografías de 40 hombres con rostro descubierto, y posteriormente cubierto parcialmente con diversos artículos y cubrebocas tanto de tela como quirúrgicos. El grupo de 43 mujeres al que se expusieron estas imágenes manifestó que la percepción de belleza se incrementó considerablemente por parte de quienes utilizaban el cubrebocas quirúrgico.

“Nuestro estudio sugiere que los rostros se consideran más atractivos cuando están cubiertos por mascarillas médicas. Esto puede deberse a que estamos acostumbrados a que los trabajadores de la salud usen máscaras azules y ahora las asociamos con personas en profesiones asistenciales o médicas", señalan.

El estudio fue publicado el pasado 13 de enero de 2022 y demuestra el impacto psicológico que la pandemia y las medidas sanitarias puestas en marcha para su contención también ha tenido en la percepción de las características faciales que vuelven más, o menos, atractivas a las personas:

“La investigación actual muestra que la pandemia ha cambiado nuestra psicología en la forma en que percibimos a los usuarios de máscaras. Cuando vemos a alguien con mascarilla ya no pensamos ‘esa persona tiene una enfermedad, necesito alejarme’”, concluye.

Aunque la investigación se enfocó en la percepción entre mujeres, se prevé realizar otra con la misma metodología para verificar si el uso de cubrebocas en mujeres tendría el mismo efecto en hombres.

*O., Lewis, M.B. Beyond the beauty of occlusion: medical masks increase facial attractiveness more than other face coverings. Cogn. Research 7, 1 (2022).