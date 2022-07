¡Bravo! Jóvenes mexicanas ganan concurso mundial de L’Oréal por primera vez

Grupo L’Oréal celebró el 30 aniversario de la competencia internacional Brandstorm, la cual empodera a los jóvenes para causar un impacto positivo y transformar la belleza del mañana, a través de proyectos que abordan importantes temas sociales como la inclusión, la tecnología, y ecología.

Entre los tres equipos ganadores de la edición 2022 se encuentra el equipo conformado por las estudiantes de Ingeniería en Innovación y Diseño de la Universidad Panamericana, Ana Cristina Tamés Bravo, Begoña García Centeli y Jimena Zepeda Ocañas, quienes representaron a México.

En esta edición se presentaron a los 27 jóvenes cuyos proyectos de belleza han superado a los más de 83,000 participantes provenientes de más de 60 países.

Tras 20 semanas de intensa competencia, tanto a nivel local como internacional, las mexicanas fueron seleccionadas como las galardonadas en la categoría de inclusión, con su proyecto “Stable” el cual será un aliado para las personas con discapacidad durante su rutina de maquillaje.

Como parte de su reconocimiento, a los ganadores se les ofrecerá una codiciada pasantía empresarial con plazo de tres meses en la sede de Grupo L’Oréal en París. “Para mí, Brandstorm me retó a desafiar los límites de la innovación, contribuyendo a un futuro más inclusivo, sustentable, y tecnológico” mencionó Begoña García, ganadora de Brandstorm 2022. Por su parte, Ana Cristina Tamex expresó que “ha sido una experiencia que me ha permitido conocer a personas increíbles en el camino y me ha dejado claro que cuando amas lo que haces puedes lograr cosas increíbles y Stable es la prueba de ello.” Jimena Zepeda comentó “me inspiró a no darme por vencida hasta lograr mis metas y sentirme orgullosa, fue increíble después de tantos meses de trabajo poder ver el resultado de todo nuestro esfuerzo.”

Por su parte, Kenneth Campbell, presidente y CEO de L’Oréal México señaló: “en Grupo L’Oréal, nos apasiona fomentar los sueños de los jóvenes, son ellos quienes dominan el mercado y para nosotros es importante escucharlos y saber qué esperan de las marcas.

De esta manera, L’Oréal Brandstorm es una oportunidad de darle vida a sus ideas, recibir orientación, retroalimentación, y cocrear con el propósito de mejorar el mundo en el que vivimos.” Una plataforma con historia Desde 1992, L’Oréal ha impulsado el estudio de los jóvenes en las ramas de inclusión, ecología y tecnología y a través de Brandstorm ha ofrecido una innovadora experiencia de aprendizaje para las nuevas generaciones.

Asimismo, con esta iniciativa, reafirma su compromiso por ser un atractivo empleador para los nuevos talentos. En esta edición, realizada en conjunto con Salesforce, el tema a abordar fue Disrupt Beauty 2030, el cual invitó a los participantes a imaginar soluciones escalables y sostenibles que procuren la inclusión y ecología.

