¿Bótox? Ten cuidado, esto dice la ciencia

El bótox se utiliza en procedimientos estéticos, se puede usar para varias cosas, pero se utiliza mayormente para disminuir las arrugas y es muy popular en el mundo de la belleza, sin embargo esconde una realidad que pocos conocen.

El bótox ¿Qué es en realidad?

La toxina botulínica o bótox es un compuesto producido por la bacteria Clostridium botulinum , esta suele vivir en suelo o alimentos mal conservados y puede llegar a paralizar los nervios, que en un caso grave puede producir dificultad para respirar.

Sin embargo, después de tiempo, se descubrió que esta toxina ayuda reducir las arrugas y en el año 2002 se aprobó su uso para fines estéticos, hoy en día se utiliza debido a que bloquea la comunicación entre los nervios y el músculo , lo que hace que las arrugas se desvanezcan.

Debido a que esta toxina es más tóxica que el cianuro se debe usar en dosis mínimas ya que si se usa más de lo debido puede llegar a ser letal, además el proceso solamente lo puede realizar un profesional capacitado, aunque en el día de hoy no hay tantos riesgos al realizar esta práctica, sí puede haber efectos secundarios no deseados , como parálisis, caída de párpados, etc.

Antes de someterte a un procedimiento, recuerda verificar con quién lo realizas , puedes investigar o preguntar por referencias, esto para evitar lo máximo posible riesgos, efectos secundarios no deseados y problemas de salud. Además ante cualquier complicación asiste con el doctor o a tu clínica médica mas cercana.

