El peor error que puedes hacer al buscar la felicidad, según experto de Harvard

La felicidad sucede por procesos internos y externos, el cerebro todos los días segrega hormonas que nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo, la cuáles son: serotonina, endorfinas, dopamina, oxitocina.

Arthur C. Brooks es un profesor de Harvard que publicó un libro llamado "Build the life you want" o en español "Construye la vida que deseas" en el que menciona que la felicidad no es una meta, sino una dirección, para poder llegar a la felicidad debemos accionar en nuestra vida diaria en distintos ámbitos, por ejemplo en nuestra familia, amigos, trabajo, creencias, etc.

También, Brooks menciona que nosotros somos los únicos responsables de hacer nuestro camino emocionante y no hacerlo frustrante.

¿Cuál es el peor error que puedes cometer al buscar la felicidad?

Si quieres conseguir algo y no lo logras, pero lo intentas una y otra vez hasta el grado de caer en la obsesión, te puede crear ansiedad, tristeza y miedo.

La obsesión es frustrante y produce un efecto contraproducente en nuestro cerebro, por lo que es el peor error que puedes cometer al buscar la felicidad.

Sobre el libro "Construye la vida que deseas" Brook menciona "no se basa en ninguna fórmula antigua, esotérica y mística, sino que proviene de la neurociencia y las ciencias sociales más avanzadas, llevadas a cabo en las mejores universidades del mundo". Además este trabajo lo escribió en conjunto con Oprah Winfrey.

Ahora que sabes la información anterior, procura no tener pensamientos obsesivos y enfócate en seguir el camino que te traerá la felicidad.

