En algún momento, muchas personas notan que su cabello ya no crece con la misma rapidez, pierde brillo o se ve más débil y delgado. Aunque no se trata de un diagnóstico médico oficial, este fenómeno es comúnmente conocido como tener el “cabello en pausa”. ¿Qué significa realmente y cómo puedes revitalizarlo sin salir de casa? Aquí te lo explicamos.

¿Qué es el "cabello en pausa"?

El término "cabello en pausa" hace referencia a un estado en el que el crecimiento del cabello parece haberse detenido, el volumen disminuye y la fibra capilar luce opaca y sin vida. Esto suele ocurrir cuando el cabello entra prolongadamente en la fase telógena, que es la etapa de reposo del ciclo capilar. En vez de renovarse constantemente, los folículos se “duermen”, haciendo que el cabello no crezca o incluso se caiga con mayor facilidad.

Señales de que tu cabello está en pausa

Crecimiento lento o inexistente. Notas que tu cabello no pasa de cierta longitud.

Textura débil y quebradiza. El pelo se parte con facilidad y luce sin fuerza.

Falta de brillo. La melena se ve opaca, sin reflejo natural.

Pérdida de volumen. El cabello se afina, especialmente en las zonas frontales o en la coronilla.

Aumento de la caída. Ves más pelo en la ducha, el cepillo o la almohada.

Causas comunes del cabello en pausa

Estrés crónico

Cambios hormonales (embarazo, menopausia, uso de anticonceptivos)

Dieta pobre en nutrientes

Uso excesivo de calor o productos químicos

Falta de cuidados específicos para el tipo de cabello

¿Qué hacer para nutrirlo desde casa?

La buena noticia es que, en muchos casos, puedes revertir el estado del “cabello en pausa” con rutinas de cuidado adecuadas y constancia. Aquí algunos pasos efectivos:

1.- Revisa tu alimentación: El cabello necesita nutrientes como biotina, hierro, zinc, omega 3 y proteínas. Incorpora alimentos como espinacas, aguacate, pescado azul, nueces y huevos. También puedes consultar con un profesional sobre suplementos si es necesario.

2.- Masajes capilares diarios: Estimulan la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que favorece la activación de los folículos pilosos. Usa las yemas de los dedos o un cepillo masajeador durante unos 5 minutos al día.

3.- Mascarillas caseras nutritivas: Puedes preparar una mascarilla semanal con ingredientes naturales:

Aguacate + aceite de oliva: para fortalecer e hidratar.

Yogur + miel: para dar brillo y suavidad.

Huevo + aceite de ricino: para estimular el crecimiento.

Déjala actuar de 20 a 30 minutos y luego lava como de costumbre.

4.- Evita el exceso de calor y químicos: Reduce el uso de planchas, secadores y tintes agresivos. Si no puedes evitarlos, usa protectores térmicos y productos libres de sulfatos.

5.- Usa productos con ingredientes revitalizantes: Busca champús y tratamientos con ingredientes como romero, cafeína, keratina, colágeno, biotina o aloe vera. Estos activos pueden ayudar a despertar los folículos inactivos.

6.- No subestimes el descanso: Dormir bien es fundamental para la regeneración celular. Un cuerpo agotado no puede dedicar energía a funciones "no esenciales" como el crecimiento capilar.

El “cabello en pausa” es una señal de que tu cuerpo (y tu cuero cabelludo) necesitan atención. Detectar los signos a tiempo y adoptar una rutina nutritiva desde casa puede ayudarte a recuperar la vitalidad y el crecimiento de tu melena. La clave está en la constancia, la paciencia y el autocuidado.

