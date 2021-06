Básicos en tu maleta: Qué empacar para tu próximo viaje

La sensación de abrir tu maleta y olvidar artículos indispensables es muy frustrante, es por eso que debes hacer tu maleta con tiempo ya que estos gastos de última hora reducirán tu presupuesto en diversión, comidas o souvenirs, así que toma nota porque los que te mencionamos a continuación, podrían sacarte de un apuro.

Antes de partir, revisa cada artículo de tu equipaje / Especial: Photo by STIL on Unsplash

Paraguas

¿Quién compraría un paraguas en otra ciudad? Lo mejor es llevar el tuyo, uno práctico y sencillo que no te robe mucho espacio. Actualmente son tiempos de lluvias abundantes y este artículo te puede servir durante un paseo o trayecto, recuerda que los climas de diferentes ciudades son inesperados, ya sea en sol o lluvia, podrías necesitarlo.

Mochila

Independiente a tu maleta de viaje, necesitas una bolsa o mochila para llevar a cualquier parte, donde puedas incluir artículos muy básicos que van desde tu cartera, lentes, agua y teléfono, ya sea una back pack o bolso práctico que puedas llevar a cualquier lugar. A menos que asistas a un evento social, lleva un bolso especial o formal, porque de otra manera sólo se maltratará en el viaje. Sé realista en tus viajes con las actividades que harás porque llevar un bolso de noche que sólo estará en la maleta te restará espacio. Considera el uso de cada artículo que llevas en tu maleta.

Chamarra

Seguramente te sacará de un apuro, una, porque lucirás muy bien ya sea en noche o tarde, pero además de cubrirte en un cambio de clima. Entre los aires acondicionados, días largos en los que no sabemos cuándo volveremos al hotel, es mejor llevar contigo una chamarra, de preferencia que no sea tan pesada para que pueda estar contigo en los trayectos. Una de mezclilla es ideal. Es un comodín que te puede salvar en situaciones inesperadas y sobre todo, no perder el estilo. Si además te gusta ser precavid@ lleva contigo una gabardina o impermeable, ya todo depende del destino al que tengas planeado llegar.

Sandalias

Un par de sandalias no es sólo exclusivo para playa, te pueden servir en cualquier momento y es mejor llevarlas para formen parte de tus outfits cómodos, caminatas casuales o bien sólo andar cómodamente al llegar a tu lugar de descanso después de un largo paseo. Las hay desde muy casuales y básicas, hasta unas con mucho estilo y comodidad para usar por largo tiempo. Elige tus favoritas.

Bolsas desechables

Si tienes en casa bolsas desechables guardadas, es el momento de sacarlas y que formen parte de esos artículos que creerás no necesitar, pero recuerda que es tiempo de reutilizar, mejor llevar éstas y darles uso porque comprar será innecesario, además de que no requieren mucho espacio. Pueden servirte para separar ropa sucia, poner zapatos o hasta para guardar tu basura. Recuerda que debemos cuidar el planeta y al viajar, tenemos también esa responsabilidad.

