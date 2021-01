Siete básicos en tu maleta

La nueva normalidad ya es parte de nosotros, y con ella llega la posibilidad de ir viajando poco a poco, primero a los destinos que tengamos más cerca y luego...ya veremos. Y es que estos tiempos de cambio son perfectos para que también modifiquemos costumbres viajeras y sumemos nuevas dinámicas que nos hagan más segura la aventura a nosotros y quienes nos rodean.

Con eso en mente, la empresa Despegar (www.despegar.com.mx), líder en su ramo en Latinoamérica, nos comparte nueve básicos que debemos procurar en nuestra maleta, elementos que nos permitirán disfrutar de un feliz y sanitizado viaje.

• Cubrebocas: Un básico y en muchos casos, requisito indispensable para viajar si es que piensas hacerlo en un avión o autobús. Considera empacar más de un cubrebocas o tener algunas mascarillas reutilizables, ya que al humedecerse o estar en contacto con el exterior, este accesorio se contamina y pierde su efectividad, por lo que será necesario hacer varios cambios y sanitizar o desechar los que ya utilizaste.

• Productos sanitizantes: La recomendación de epidemiólogos expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el uso constante del gel antibacterial, debido a que su base de alcohol ha mostrado tener eficacia para la destrucción del virus por SARS-Cov-2. No olvides llevar una o más botellas de gel antibacterial distribuidas en tu equipaje para tenerlas a la mano todo el tiempo y mantenerte libre de riesgos. También es buena idea llevar toallas sanitizantes para limpiar superficies que vayas a tocar.

• Productos personales de higiene: Los básicos que no debes olvidar, entre los que contamos cepillo de dientes, desodorante, crema dental e hidratante. No está de más incluir protector solar y repelente para mosquitos.

• El celular: Seguro escuchaste la historia del viajero que en pleno aeropuerto se dio cuenta que había olvidado el celular en su casa, y en estos días eso sí que es un problemón, ya que la pandemia vino a acelerar el uso de la tecnología en los procesos de viaje, como el check in o check out para reducir el contacto con otras personas. Así que no olvides tu celular, su cargador e incluir una batería externa para estar prevenido.

• Lleva un extra de tu ropa a la mano: Ya que estarás en contacto con personas durante tu vuelo, es buena idea llevar ropa y calzado específico para espacios públicos y otra para espacios al interior de tu hospedaje.

• Botiquín básico: Sin olvidar las restricciones de los aeropuertos (como líquidos o tijeras), siempre es buena idea tener a la mano un pequeño botiquín. En estos días, también es buena idea empacar un oxímetro y un termómetro digital para estar al pendiente de tu salud. Otros objetos útiles pueden ser gasas, antiséptico y antiinflamatorio.

• Papeles médicos: Si puedes llevar un historial básico te ayudará mucho en caso de una visita al médico, al menos para agilizar el proceso. Más vale prevenir. Si llevas dinero, no olvides que una parte sea en efectivo.

