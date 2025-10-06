Lunes, 06 de Octubre 2025

Así es como el baile ayuda al cuerpo a mantenerse sano

Aprender a bailar un nuevo género es una práctica altamente recomendada por los especialistas en salud

Te explicamos los principales beneficios de bailar y por qué las personas deberían incorporarlo a su rutina. Unsplash

Bailar es una manera entretenida y saludable de aprovechar el tiempo libre, pues esta actividad ofrece múltiples beneficios tanto para el cuerpo como para la mente y puede practicarse a cualquier edad. Además de mejorar la condición física, ayuda a liberar tensiones y combatir el estrés, lo que la convierte en una de las opciones más completas para ejercitarse mientras se disfruta.

Desde ritmos modernos y llenos de energía como el hip hop, el reguetón o el jazz, hasta estilos más pausados y elegantes como el danzón o la bachata, aprender a bailar un nuevo género es una práctica altamente recomendada por los especialistas en salud.

Aunado a ello, incorporarse a grupos de danza también puede fomentar la interacción social en adultos mayores, una actividad clave para hacer comunidad y convivir con más personas que atraviesan por la misma etapa de vida.

Por tal motivo a continuación te explicamos los principales beneficios de bailar y por qué las personas deberían incorporarlo a su rutina.

Por medio de redes sociales el Hospital Ángeles, la institución de alta especialidad médica compartió algunos de los beneficios en la salud que hay al bailar, ya que al practicar esta actividad se puede ayudar a mantener un peso adecuado y estimular el cerebro.

Mayor energía
Músculos más fuertes
Menos estrés
Ayuda a mejorar la memoria
Mejora el equilibrio y la coordinación
Fortalece los huesos
Reduce el riesgo de padecer demencia
Mejora el estado de ánimo

