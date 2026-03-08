8M: La historia detrás del "Día Internacional de la Mujer" y su importancia hoy

El Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo, es una jornada dedicada a reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia social y mejores condiciones de vida. Esta fecha no surgió como una celebración tradicional, sino como resultado de movimientos sociales, protestas laborales y demandas por mayor participación en la sociedad.

Origen del Día Internacional de la Mujer

Los antecedentes de esta conmemoración se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las mujeres comenzaron a organizarse para exigir derechos laborales y políticos. Durante ese periodo, muchas trabajadoras enfrentaban largas jornadas de trabajo, salarios bajos y condiciones precarias.

Uno de los eventos que suele mencionarse como antecedente ocurrió en 1908, cuando miles de trabajadoras textiles marcharon en la ciudad de New York City, en Estados Unidos, para exigir mejores salarios, reducción de la jornada laboral y el derecho al voto.

Años después, en 1910, durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de 1910 celebrada en Copenhague, la activista alemana Clara Zetkin propuso establecer un día internacional dedicado a la lucha de las mujeres. La iniciativa fue apoyada por representantes de varios países y comenzó a celebrarse en distintas naciones europeas.

La consolidación del 8 de marzo

Con el paso de los años, el 8 de marzo se convirtió en la fecha principal de esta conmemoración. Uno de los acontecimientos históricos que influyó en ello fue la huelga de mujeres trabajadoras en San Petersburgo, en Rusia, en 1917, cuando miles de mujeres salieron a las calles para exigir “pan y paz” en medio de la crisis causada por la guerra y la escasez.

Décadas más tarde, en 1975, la Organización de las Naciones Unidas reconoció oficialmente el Día Internacional de la Mujer, lo que ayudó a difundir la conmemoración en todo el mundo.

Actualmente, esta fecha se ha convertido en un momento para reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos que aún persisten en materia de igualdad de género. En muchos países, el 8 de marzo se realizan marchas, conferencias, campañas de concientización y actividades educativas.

Entre los temas que suelen abordarse se encuentran:

La igualdad salarial

El acceso a la educación y oportunidades laborales

La participación política de las mujeres

La erradicación de la violencia de género

Además de recordar la historia, el Día Internacional de la Mujer también busca visibilizar las contribuciones sociales, culturales, científicas y políticas de las mujeres en todo el mundo.

Más que una celebración, el 8 de marzo representa una jornada de memoria colectiva que reconoce las luchas que han permitido avances en derechos y libertades. Al mismo tiempo, invita a continuar trabajando para construir sociedades más justas e inclusivas para las mujeres y niñas de todas las generaciones.

