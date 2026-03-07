En el marco de las manifestaciones que se tienen previstas por el 8M, Día Internacional de la Mujer, que se conmemora mañana domingo, el Frente Feminista de Jalisco ha pedido al ayuntamiento de Guadalajara que "cierre" la Vía RecreActiva "con el fin de dar seguridad tanto a sus asistentes cotidianos como a las mujeres que se sumarán a la protesta".

A través de un comunicado, el Frente Feminista, cuya ideología es separatista por no considerar la participación de ningún hombre, ni mujeres trans, y tampoco permiten a hombres cerca de la protesta , ha emitido diversas exigencias a las autoridades municipales y estatales, entre ellas, la cancelación de la Vía RecreActiva, por coincidir en rutas con la realización de la protesta separatista, que incluye al llamado "bloque negro" que realiza pintas e intervenciones durante la movilización.

"Esta situación expone a mujeres, niñas y niños a posibles accidentes con bicicletas, patines y otros vehículos no motorizados que circulan por estas vialidades. Las manifestantes llegan desde horas tempranas al punto de concentración, por lo que mantener activa la circulación de estos vehículos en la zona representa un riesgo evitable para su integridad", señaló el Frente Feminista de Jalisco.

"Exigimos a las autoridades municipales y estatales garantizar las condiciones necesarias para que las mujeres puedan ejercer libremente su derecho a la protesta sin ser expuestas a riesgos derivados de las omisiones institucionales. Entre las medidas necesarias se encuentra el cierre total de la vía recreativa en todas las vialidades donde opera habitualmente la ciudad, priorizando los tramos de avenida Vallarta, avenida Juárez, Chapultepec y demás rutas con horas de anticipación al inicio de la movilización. Por tanto, exigimos que se cancele en su totalidad la vía recreativa el próximo domingo 8 de marzo", añadió el comunicado.

El Frente Feminista insistió en que mantener esta actividad dominical durante la jornada podría generar incidentes o accidentes al concentrarse simultáneamente bicicletas, patines y otros vehículos no motorizados con mujeres, niñas y niños que se dirigen al punto de la concentración de la movilización.

Sin embargo, hasta el momento el Ayuntamiento de Guadalajara no ha emitido decisión alguna al respecto de la petición, y se encuentra analizando lo solicitado.

Por otra parte, el Frente Feminista de Jalisco también solicitó a las autoridades la implementación de protocolos claros de logística vial y seguridad que eviten riesgos para quienes participan en la jornada, además de acciones que prevengan actos de hostigamiento o confrontación contra las manifestantes, "particularmente en zonas donde en años anteriores se han registrado estos hechos".

Un ejemplo de ello, refirió el frente, es la zona de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, por lo cual, por otra parte, instó a las autoridades eclesiásticas a evitar discursos o acciones que inciten a la confrontación, además de exhortar a sus fieles a no ejercer violencia contra las mujeres que se manifiestan. "Ninguna institución religiosa está por encima del derecho de las mujeres a la protesta", añadió el documento.

"Las mujeres que salimos a las calles lo hacemos organizadas, acompañadas y preparadas, porque la lucha por nuestros derechos no es una opción. Es parte de una historia de resistencia que ha abierto camino para las mujeres que hoy y mañana seguirán levantando la voz. Por ello, no bajamos la guardia. Si las autoridades no implementan medidas preventivas y de seguridad, cualquier incidente que ocurra durante la jornada del ocho m será responsabilidad directa de las autoridades", finalizó el Frente Feminista de Jalisco.

XP