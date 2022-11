8 Colores de uñas en tendencia para este otoño

Así como en los colores de tus accesorios y las prendas de tu guardarropa, el otoño define tambien otros detalles importantes que pueden subir de nivel a cualquiera de nuestros looks esta temporada y uno de los mejores es sin duda el esmalte de uñas.

Rusty Red

Un rojo cálido y oxidado para entrar en la paleta de colores otoñales, de hecho Sundays Studio indica que este tono recuerda el cambio de las hojas y es enérgico y estimulante.

ISTOCK/Almaje

Cobre Reluciente

Un esmalte metálico en esta tonalidad está garantizado para aplaudir la fusión del otoño y los últimos meses del año con tu manicura. Expertas como la célebre Nail Artist Sonya Belakhlef, indican que un tono cobrizo oxidado de brillo ligero tiene todo lo necesario para llamar la atención.

Cool Grey

Vale la pena recordar que si bien el beige y el rosa pastel se llevan genial con casí todo, no son las únicas opcio nes de manicura neutras. Es ahí donde aparecen tonalidades como el Cool Gray, una opción más que atinada para cualquiera que esté buscando cambiar sus manicuras por algo más minimalista este otoño.

ISTOCK/DevMarya

Grungy Gold

Erin Lucas, de la revista Instyle, nos recuerda la importancia del Grungy Gold, a propósito de Sigourney Nuñez un tono adhoc para esta tmporada con el que esta arista de las uñas nos confirma el regreso de las uñas cromadas y metalicas como una tendencia que ha regresado este año.

Verde Oliva

El verde oliva es ideal como tono de esmalte de uñas de transición que coincida con el clima otoñal de transición. El Olive Grove de la famosa linea CND es un tono que se lanzó como parte de su colección de verano, pero la manicurista Mimi D lo trasciende y añade que combina bien con cualquier conjunto de otoño.

ISTOCK/Dariia Chernenko

Mocha Brown

¿Qué tal unas uñas color marrón oscuros para llevar en las manos al otoño?

Azul marino

Para iniciar la recta final del año, déjate seducir esta temporada con un azul profundo perfecto. Un color fuerte, pero elegante y facil de lucir.

UNSPLASH/Julia Cheperis

Milky Chocolate

Esmaltes como el ya popular 'No Fear Chocolatier' de Nails.Inc aparece como un tono nude magnífico que nos recuerda a la leche con chocolate (esa taza con mucha leche y un poco de chocolate) y a las mejores manicuras de celebridades como Hailey Bieber, que han hecho de esta paleta de colores una de sus favorita. No solo esta perfectamente pigmentado para usarlo solo, ya que también sirve como una buena base para un estilo frances de color otoñal". ¿Lo mejor de todo? Este esmalte en particular, conlleva un ligero pero irresistible aroma a chocolate.

UNSPLASH/Allison Christine

