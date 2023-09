7 consejos para ahorrar en el mantenimiento anual de tu auto

Un estudio1 reciente colocó a México como uno de los 10 países más caros del mundo para adquirir un auto. El análisis tomó en cuenta el alto costo de la gasolina, rubro donde el país obtuvo uno de los primeros lugares. Según datos obtenidos en mayo de 2023, el precio de la gasolina regular se incrementó un 2.45% en el último año, por el contrario, en Estados Unidos tuvo una baja anual de 12.34%.

No obstante, el tener un auto en México no solo se trata de eso, sino también de cubrir el enganche, las mensualidades y una serie de gastos que no están incluidos en el valor de la factura del automóvil. Hay que tener en cuenta el costo promedio de mantenimiento regular, kilometraje anual, seguros y demás gastos administrativos como tarjeta de circulación, tenencia, verificación y alta de placas.

Hay que tener en cuenta el costo promedio de mantenimiento regular de tu auto. ESPECIAL/Photo by Dawn McDonald on Unsplash.

Stori, una de las principales emisoras de tarjetas de crédito en México, ha elaborado una serie de recomendaciones prácticas para ayudar a reducir tus gastos automovilísticos y optimizar su inversión:

Conoce el manual del propietario

El manual proporciona información valiosa sobre el mantenimiento adecuado y los intervalos de servicio específicos para tu vehículo.

Talleres independientes a menudo ofrecen servicios de calidad a precios más bajos. ESPECIAL/Photo by Towfiqu Barbhuiya on Unsplash.

Mantenimiento preventivo y programado

Sigue rigurosamente el programa de mantenimiento recomendado por el fabricante. Cambios de aceite, filtros, líquidos y otras inspecciones pueden prevenir problemas costosos a largo plazo. Además, mantener tu automóvil en óptimas condiciones es esencial para un consumo eficiente de combustible.

Talleres Competentes

Busca talleres de confianza y con buenas referencias para realizar reparaciones y mantenimiento. No siempre es necesario ir al concesionario; talleres independientes a menudo ofrecen servicios de calidad a precios más bajos. También aprende a hacer pequeñas tareas de mantenimiento por ti mismo, como cambiar las luces, los filtros de aire y verificar los niveles de líquidos. Esto puede ahorrarte mucho dinero.

No ignores las luces de advertencia en el tablero. ESPECIAL/Photo by Roberto Nickson on Unsplash.

Piezas de repuesto de calidad

Si necesitas reemplazar piezas, busca piezas de repuesto de calidad, como las certificadas por el fabricante, que son menos costosas que las originales pero igualmente efectivas.

Atención a las advertencias

No ignores las luces de advertencia en el tablero. Abordar los problemas a tiempo puede prevenir daños mayores y costosos.

Planificar las rutas con anticipación puede ayudar a evitar el tráfico y las distancias innecesarias. ESPECIAL/Photo by Brecht Denil on Unsplash.

Aprovechar Descuentos

Es importante estar atentos a las promociones y descuentos en gasolineras locales. Muchas estaciones ofrecen programas de recompensas y descuentos por lealtad que pueden sumar ahorros sustanciales a lo largo del tiempo. Stori, por ejemplo, ofrece una membresía disponible desde su app para obtener descuentos en más de ocho mil establecimientos al pagar con su tarjeta. Desde 10 pesos al mes, los usuarios pueden ahorrar hasta 11 mil pesos al año. En el caso de productos para el automóvil, Stori cuenta con descuentos para alineaciones, grúas y accesorios, entre otros.

Planificación de rutas

Planificar las rutas con anticipación puede ayudar a evitar el tráfico y las distancias innecesarias. Menos tiempo en el tráfico y recorridos más cortos contribuyen a un menor consumo de gasolina y, por lo tanto, ahorros en los gastos de combustible.

Con información de Stori.

XM