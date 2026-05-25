5 superficies que jamás debes limpiar con bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es un compuesto natural que actúa como un potente antiácido y regulador de pH. No sólo es utilizado y funciona para aliviar ciertos malestares estomacales, la higiene personal y la repostería, sino también para la limpieza del hogar donde es muy útil. Pues es un abrasivo suave, un neutralizador de olores y un regulador de pH natural, lo que le permite disolver grasa, eliminar manchas y combatir el mal olor de manera eficaz y sin daño el medio ambiente.

Sin embargo, hay materiales y superficies que no reaccionan bien a sus propiedades, y que si se usa sobre ellas, puede desgastar, dañar, rayar o quitar brillo. Para que no reduzcas la vida útil de tus muebles y artículos del hogar, aquí te contamos cuáles son cinco superficies que nunca deberías limpiar con bicarbonato de sodio.

5 superficies que no debes limpiar con bicarbonato de sodio

De acuerdo con el blog de casa y hogar de Martha Stewart, estas son cinco cosas a las que nunca les deberías aplicar bicarbonato para limpiar:

1. Vidrios y espejos

La naturaleza ligeramente abrasiva y arenosa del bicarbonato de sodio puede provocar rayones en los vidrios y espejos, especialmente si se utiliza como método de limpieza de manera frecuente. Expertos en limpieza recomiendan utilizar limpiadores especiales para vidrio o una mezcla de vinagre y agua aplicada con un paño o trapo de microfibra, la cual evita rayones y atrapa el polvo.

2. Madera

El bicarbonato de sodio también resulta perjudicial para los muebles o superficies de madera. Utilizado con frecuencia, puede quitarle el brillo, la cobertura protectora y rayar el acabado de los artículos de madera.

Se recomienda utilizar un trapo ligeramente húmedo y/o productos especiales para madera que cuidan el brillo y protegen los acabados.

3. Superficies de mármol, cuarzo, granito o piedra sellada

Las superficies de piedra sellada pueden rayarse si se limpian con bicarbonato de sodio. También suelen tener propiedades que reaccionan con el bicarbonato, dañándolas y desgastándolas a largo plazo. Es preferible limpiarlas con una mezcla de agua y jabón de lavavajillas con pH neutro.

4. Estufas lisas

Si bien, el bicarbonato puede utilizarse para limpiar algunas estufas eficazmente, cuando el electrodoméstico tiene una superficie de vidrio o cerámica, no es tan buena idea, pues el bicarbonato puede dejar residuos y dañar el material. En estos casos, es mejor utilizar otro tipo de desengrazantes o productos especiales para cocina.

5. Joyas

Como se ha mencionado, la consistencia arenosa del bicarbonato puede rayar y dañar materiales sensibles. En joyas de oro o plata es mejor utilizar un limpiador para ese material, pues dañar una pieza valiosa para ti puede ser molesto, más si es evitable.

KR