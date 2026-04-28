5 cortes en capas ideales para cabello corto en 2026

La llegada de la temporada de calor en el país exige soluciones prácticas que no sacrifiquen el estilo, y este 2026 la respuesta definitiva está en las tijeras. Los expertos de L'Oréal Professionnel confirman que l os cortes en capas para cabello corto son la máxima tendencia, pues aportan frescura, movimiento y un mantenimiento mínimo.

Si estás en busca de comodidad sin perder elegancia, hemos recopilado las mejores opciones para ti.

La revolución del cabello corto

El secreto de estos estilos radica en su capacidad para adaptarse a la textura natural del pelo, eliminando el peso innecesario que genera calor. Al integrar capas estratégicas, se logra un volumen controlado que favorece a mujeres de todas las edades, permitiendo lucir impecables desde una reunión matutina hasta una tarde de paseo.

1. Bixie texturizado: El híbrido perfecto

Este corte fusiona magistralmente la audacia del pixie con la versatilidad del clásico bob, creando un estilo desestructurado que resulta ideal para rostros ovalados y en forma de corazón. Funciona de maravilla porque sus capas superiores añaden altura, alargando visualmente las facciones mientras mantiene la nuca completamente despejada y fresca.

Es la opción predilecta para quienes desean un cambio notorio pero sumamente favorecedor durante los meses más cálidos del año, garantizando que el sudor no arruine el peinado.

2. Shaggy Bob: Rebeldía controlada

Inspirado en el espíritu libre de los años setenta pero modernizado para las exigencias de 2026, el Shaggy Bob utiliza capas desiguales y puntas desfiladas que gritan libertad. Es el aliado perfecto para rostros cuadrados o redondos, ya que sus mechones irregulares suavizan la línea de la mandíbula y enmarcan la mirada de forma natural.

Lo mejor es que no requiere herramientas de calor, bastando un poco de crema para peinar para lograr ese acabado relajado que domina las pasarelas internacionales y las calles de nuestra ciudad.

3. Clavicut en capas invisibles: Elegancia sutil

Para quienes temen un cambio demasiado radical, este corte a la altura de la clavícula ofrece capas internas que otorgan un movimiento espectacular sin alterar la longitud visible. Recomendado ampliamente por los estilistas de Jean Louis David, este estilo favorece especialmente a los rostros alargados al aportar un volumen lateral estratégico. El resultado es un equilibrio armónico, muy sofisticado y perfecto para transicionar hacia el cabello corto sin sentir que has perdido tu esencia o tu feminidad en el proceso.

4. Pixie con flequillo asimétrico: Audacia pura

El tradicional pixie se reinventa esta temporada incorporando capas largas en la parte frontal que caen suavemente sobre el rostro, creando un misterio encantador. Este diseño es un acierto total para caras redondas, pues la marcada asimetría rompe la redondez natural y estiliza las mejillas al instante. Garantiza un look sumamente moderno, fresco y que te tomará menos de cinco minutos arreglar cada mañana antes de salir a enfrentar las altas temperaturas de la perla tapatía.

5. Curly Bob en capas

Las mujeres con cabello rizado encuentran su mejor opción en este corte que distribuye el volumen, evitando el "efecto pirámide" y resaltando pómulos en rostros de diamante.

Tips rápidos de mantenimiento

Para mantener cualquiera de estos estilos impecable, aplica estos tips rápidos:

Usa sérums de hidratación ligera a base de agua para nutrir sin engrasar.

Aprovecha el clima cálido para un secado al aire libre que potencie tu onda natural.

Agenda retoques frecuentes con tu estilista cada seis semanas para conservar la estructura intacta.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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