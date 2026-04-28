¿Cómo puedo evitar que un perro agresivo ataque al mío?

Pasear con tu perro suele ser un momento de tranquilidad, ejercicio y convivencia. Sin embargo, también puede convertirse en una situación altamente estresante cuando otro can se acerca de forma amenazante o intenta atacarlo.

En esos segundos, es común que los dueños entren en pánico, griten o actúen por impulso. Pero, de acuerdo con especialistas en comportamiento canino y organismos como la American Kennel Club o la American Veterinary Medical Association, reaccionar de forma incorrecta puede empeorar el conflicto y aumentar el riesgo de lesiones.

Comprender por qué ocurre una agresión y aprender a leer el lenguaje corporal de los perros puede marcar la diferencia entre evitar una pelea o enfrentar una emergencia veterinaria.

¿Por qué otro perro quiere atacar al mío?

No todos los ataques significan que el otro perro sea “agresivo” por naturaleza. La etología canina —la ciencia que estudia el comportamiento animal— explica que muchos conflictos surgen por fallos en la comunicación.

Los perros se comunican mediante posturas, movimientos de cola, tensión corporal, posición de orejas, vocalizaciones y contacto visual. Si uno interpreta mal las señales del otro, puede reaccionar a la defensiva. Por ejemplo, un perro joven o muy impulsivo puede acercarse demasiado rápido, invadir el espacio personal del otro o insistir en jugar cuando el otro ya mostró incomodidad.

También hay factores físicos que alteran la comunicación. Razas braquicéfalas como el Bulldog Francés o el Pug suelen emitir sonidos respiratorios fuertes que otros perros pueden interpretar como gruñidos o amenazas.

Las características físicas y la etapa de vida del perro juegan un papel crucial en sus reacciones defensivas. CANVA/ESPECIAL

Asimismo, perros con cola o orejas amputadas tienen más dificultades para expresar emociones, lo que puede generar malentendidos con otros canes. Incluso un problema de salud puede influir. Veterinarios conductistas señalan que algunas enfermedades cambian el olor corporal o alteran la conducta de un perro, provocando reacciones extrañas en otros animales.

¿Cómo anticipar una agresión?

Expertos de academias de adiestramiento y psicología canina recomiendan identificar señales tempranas de tensión. Entre las más comunes están:

Cerpo rígido

Mirada fija

Cola alta y tensa

Orejas hacia adelante

Gruñidos

Mostrar los dientes

Lamerse el hocico repetidamente

Bostezar por estrés

Si detectas estas señales, lo mejor es alejarte antes de que la situación escale. Llama a tu perro con calma, cambia de dirección o utiliza premios para redirigir su atención. Si suele ir sin correa, es importante que tenga bien entrenado el llamado.

¿Qué hacer si un perro se acerca con intención de atacar?

Si ves que un perro viene corriendo hacia ustedes de forma agresiva, lo primero es mantener la calma. Gritar, correr o hacer movimientos bruscos puede activar más la excitación del animal. Los especialistas recomiendan intentar interponer una barrera física sin usar el cuerpo: una mochila, una chamarra, un paraguas o incluso una bicicleta pueden ayudar a frenar el impulso del perro.

Los canes pequeños que pesan menos de unos 9 kilos tienden a ser generalmente más temerosos y agresivos. CANVA

También puedes dar órdenes firmes y claras como “¡No!”, “¡Atrás!” o “¡Quieto!” con voz grave. Algunos perros responden al tono autoritario. Si el perro tiene tutor cerca, pídele que lo llame o lo sujete inmediatamente.

Lo que NO debes hacer

Uno de los errores más comunes es levantar a tu perro en brazos. Según el AKC, esto puede empeorar la situación porque el perro agresor puede saltar y morderlo, o incluso morderte a ti accidentalmente.

Tampoco debes tensar la correa mientras ambos perros se olfatean, ya que esa tensión puede transmitir nerviosismo. Golpear al perro agresor o meter las manos entre ambos animales también es extremadamente peligroso.

Si la pelea ya comenzó

Si los perros ya están peleando, la prioridad es separarlos sin salir lesionado. La técnica recomendada por muchos entrenadores es la “wheelbarrow technique” o técnica de carretilla: cada persona toma al perro por las patas traseras y tira hacia atrás lentamente para romper el equilibrio.

Si un perro tiene mordida de presa y no suelta, nunca tires del otro perro, ya que podrías causarle un desgarro. En algunos casos, usar agua, ruido fuerte o una barrera puede ayudar a interrumpir la pelea, aunque no siempre funciona.

Después del ataque

Aunque tu perro parezca estar bien, revisa todo su cuerpo. Las mordidas pueden perforar piel y tejido profundo sin sangrar mucho externamente, asegúrate de buscar heridas, inflamación, cojera o dolor. Después, acude al veterinario lo antes posible. Las mordidas tienen alto riesgo de infección bacteriana.

También es importante pedir los datos del otro tutor y, si es necesario, levantar un reporte o denuncia.

¿Cómo prevenir futuras agresiones?

La prevención es la herramienta más importante.

Trabajar obediencia básica, llamada, autocontrol y socialización desde cachorro ayuda mucho.

Especialistas en comportamiento canino también recomiendan evitar parques caninos saturados si tu perro se sobreexcita o tiene dificultades sociales.

Aprender a leer el lenguaje corporal canino puede salvarle la vida a tu mascota.

En una situación de ataque, actuar rápido, con calma y estrategia, es mucho más efectivo que reaccionar con miedo o impulsividad.

TG