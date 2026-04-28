Carl's Jr regalará hamburguesas por el Día del Niño 2026, así puedes obtenerlas

Con motivo del Día del Niño 2026, distintas marcas han comenzado a desplegar estrategias para atraer a las familias con promociones especiales. Una de las más llamativas es la de Carl’s Jr., que anunció una dinámica enfocada en consentir a los más pequeños el próximo 30 de abril, fecha en la que tradicionalmente se realizan festejos en todo el país.

La cadena de comida rápida confirmó que ese día ofrecerá alimentos gratuitos para niñas y niños en sucursales participantes dentro de México . La promoción contempla la posibilidad de elegir entre una hamburguesa con queso de la línea STAR PALS o una porción de seis estrellas de pollo, lo que representa una opción atractiva para quienes buscan sumarse a la celebración sin elevar el gasto.

Cómo funciona la promoción y qué debes considerar

Para acceder al beneficio, será indispensable realizar la compra de cualquier combo del menú en Carl’s Jr. y mencionar la promoción directamente al momento de ordenar en caja, ya que no se aplicará de forma automática. Además, la dinámica estará limitada a una pieza gratis por cada combo adquirido, lo que implica que el número de productos sin costo dependerá del consumo realizado.

También es importante considerar las restricciones establecidas por la marca. La promoción no será acumulable con otras ofertas vigentes, quedará excluida en sucursales ubicadas dentro de aeropuertos y no aplicará con combos infantiles de la misma línea STAR PALS. Asimismo, se trata de una iniciativa exclusiva para territorio mexicano y válida únicamente el jueves 30 de abril de 2026 , por lo que no habrá extensión a otras fechas.

En cuanto al contexto escolar, el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública no contempla la suspensión de clases en esta fecha. Sin embargo, es habitual que planteles de nivel preescolar y primaria organicen convivios y actividades recreativas, lo que convierte al día en una jornada más relajada y festiva para los estudiantes.

Bajo este escenario, la promoción de Carl’s Jr. se perfila como una alternativa para prolongar el festejo más allá de las aulas , ya sea como parte de una comida familiar o como un plan adicional tras las actividades escolares. Con ello, la marca busca posicionarse dentro de las opciones preferidas para celebrar una de las fechas más significativas para la niñez en México.

SV