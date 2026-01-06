Te compartimos 4 señales comunes (basadas en comportamientos, no en etiquetas absolutas) que en 2026 suelen alertar de que alguien puede ser una mala persona o, al menos, poco saludable para relacionarse, de acuerdo con la Inteligencia Artificial.

1. Falta constante de empatía

Qué es:

No es solo “no entender” a los demás, sino no importarles cómo se sienten.

Cómo se nota:

Se ríe o minimiza problemas ajenos: “Eso no es para tanto”, “exageras”.

Cambia el tema cuando alguien expresa emociones.

Solo escucha cuando el tema vuelve a girar sobre él/ella.

No muestra remordimiento cuando hiere a alguien.

2. Manipulación y victimismo

Qué es:

Usar las emociones, la culpa o el drama para controlar a otros o evitar consecuencias.

Cómo se nota:

Siempre termina siendo “la víctima”, incluso cuando hizo daño.

Dice cosas como: “Después de todo lo que hice por ti…”.

Cambia la historia para quedar bien.

Hace sentir mal a otros por poner límites.

3. No asume responsabilidades

Qué es:

Incapacidad (o negativa) de aceptar errores y aprender de ellos.

Cómo se nota:

Nunca pide perdón de verdad.

Siempre hay una excusa externa: el profe, el grupo, el algoritmo, “la época”.

Repite los mismos errores sin cambiar nada.

Se enfada cuando le señalan fallos, aunque sea con respeto.

4. Trato desigual según el poder o la utilidad

Qué es:

Valorar a las personas solo por lo que pueden aportarles.

Cómo se nota:

Es amable con quienes tienen influencia o popularidad.

Ignora, ridiculiza o menosprecia a quien considera “inferior”.

Cambia su actitud según quién esté mirando.

Usa a otros y luego desaparece.

MV