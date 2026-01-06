Te compartimos 4 señales comunes (basadas en comportamientos, no en etiquetas absolutas) que en 2026 suelen alertar de que alguien puede ser una mala persona o, al menos, poco saludable para relacionarse, de acuerdo con la Inteligencia Artificial.Qué es:No es solo “no entender” a los demás, sino no importarles cómo se sienten.Cómo se nota:Qué es:Usar las emociones, la culpa o el drama para controlar a otros o evitar consecuencias.Cómo se nota:Qué es:Incapacidad (o negativa) de aceptar errores y aprender de ellos.Cómo se nota:Qué es:Valorar a las personas solo por lo que pueden aportarles.Cómo se nota:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV