Durante el invierno, los destinos de sol y playa toman relevancia entre los viajeros que buscan un clima más cálido y actividades al aire libre. En este sentido, las playas de Sinaloa, que se extienden a lo largo del Pacífico, se distinguen por su variedad. Con más de 600 kilómetros de costa, ofrece desde lugares tranquilos hasta zonas turísticas consolidadas, ofreciendo alternativas para el descanso, la recreación y el contacto con la naturaleza.

Playa Las Glorias. ESPECIAL/SECRETARIA DE TURISMO DE SINALOA.

En la zona centro-norte del estado, Guasave cuenta con una zona costera rica en biodiversidad. Las Glorias es conocida por ser un santuario de aves marinas y vida silvestre. En el mismo municipio se encuentran Playa Huitussi, un espacio poco intervenido, y la Bahía de Navachiste, compuesta por ensenadas y lagunas ideales para actividades acuáticas y experiencias ecoturísticas.

Playa Ceuta. ESPECIAL/SECRETARIA DE TURISMO DE SINALOA.

Hacia el centro del estado, Elota alberga algunas de las playas más tranquilas de Sinaloa. Playa Ceuta destaca por su campo tortuguero y entorno natural, mientras que Playa Celestino Gasca se mantiene como un punto discreto, frecuentado por viajeros que buscan descanso sin grandes desarrollos turísticos y que, además, es reconocida por sus ostiones, considerados los mejores de la región.

Altata, Navolato. ESPECIAL/SECRETARIA DE TURISMO DE SINALOA.

Más al sur, en Altata, Navolato ofrece un ambiente más dinámico, con actividades como paseos en lancha, recorridos en moto acuática y una destacada oferta gastronómica frente a la bahía. Su accesibilidad la convierte en una alternativa práctica para disfrutar del buen clima durante esta temporada.

Las Barras de Piaxtla. ESPECIAL/SECRETARIA DE TURISMO DE SINALOA.

En el Pueblo Mágico de San Ignacio, Las Barras de Piaxtla abarca un litoral de más de catorce kilómetros conformado por bahías, esteros y lagunas navegables. Sus paisajes la han posicionado como una de las zonas más paradisíacas del estado, especialmente para visitantes que buscan privacidad y escenarios naturales.

Playa Las Lupitas. ESPECIAL/SECRETARIA DE TURISMO DE SINALOA.

En el extremo sur, Teacapán, en Escuinapa, ofrece belleza natural rodeada por manglares, esteros y amplios tramos de playa donde predomina la calma. Muy cerca, Playa Las Lupitas es ideal para disfrutar de amplios espacios frente al mar y de una tranquilidad absoluta.

Playa Olas Altas. ESPECIAL/SECRETARIA DE TURISMO DE SINALOA.

El recorrido culmina con la joya del estado: Mazatlán, el destino más consolidado de la costa reconocido por su emblemático malecón y su esencia sinaloense. En Playa Olas Altas, los visitantes encuentran playas aptas para nadar y practicar deportes acuáticos, además de una ciudad con infraestructura turística, vida cultural y un ambiente familiar que la convierten en una opción integral para una escapada invernal.

Las playas de Sinaloa representan una alternativa atractiva para quienes buscan escapar del frío y disfrutar de un clima agradable, paisajes variados y experiencias costeras que van desde la aventura hasta el descanso. Este invierno, el estado ofrece un refugio cálido junto al Pacífico mexicano.

Con la información de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

