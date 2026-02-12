Derecho de las mujeres a votar: porqué se conmemora hoy 12 de febrero

El 12 de febrero de 1947 marcó un momento decisivo en la historia política de México. Ese día entró en vigor la reforma al artículo 115 de la Constitución, mediante la cual se reconoció el derecho de las mujeres mexicanas a participar en elecciones municipales, tanto como votantes como candidatas a cargos en los ayuntamientos.

La modificación constitucional fue impulsada durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés y representó el primer avance formal en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en el país. Aunque el sufragio femenino pleno a nivel federal se alcanzaría años más tarde, esta reforma abrió el camino hacia la igualdad en la participación democrática.

CANVA

Con este cambio legal, las mujeres pudieron intervenir en procesos electorales municipales, lo que significó un paso relevante en la construcción de ciudadanía. Hasta ese momento, su participación en la vida pública estaba limitada, pese a décadas de lucha encabezada por activistas, organizaciones feministas y diversos movimientos sociales que exigían el derecho al voto.

El reconocimiento constitucional de 1947 permitió que las mujeres no solo emitieran su voto en elecciones locales, sino que también pudieran ser electas para ocupar cargos dentro de los gobiernos municipales. Este avance sentó las bases para que, el 17 de octubre de 1953, se publicara la reforma al artículo 34 constitucional que otorgó a las mujeres mexicanas el derecho a votar y ser votadas en elecciones federales.

CANVA

El 12 de febrero permanece como una fecha clave en la historia democrática de México, al representar el inicio formal del ejercicio del sufragio femenino en el ámbito constitucional y un paso fundamental hacia la igualdad de derechos políticos en el país.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB